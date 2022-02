Donata fornitura di carta e mascherine alle scuole

Altri articoli in Borgo a Mozzano

domenica, 6 febbraio 2022, 18:41

Non si fa attendere la risposta del capogruppo di "Orgoglio Comune", Lorenzo Bertolacci, per quanto riguarda la mozione sulla Giornata del ricordo

sabato, 5 febbraio 2022, 14:25

Nel consiglio comunale svoltosi giovedì 3 febbraio a Borgo a Mozzano, terminati i punti all'ordine del giorno, nelle comunicazioni del sindaco e consiglieri, il consigliere Armando Fancelli ha letto un comunicato a nome proprio e della sezione ANPI Val di Serchio Garfagnana "Leo e Marino Lucchesi"

sabato, 5 febbraio 2022, 12:51

Domani, domenica 6 febbraio, torna il mercatino del riuso "...di mano in mano". Dalle 9 alle 17 in piazza XX Settembre e in via Umberto 1° appuntamento con le bancarelle con prodotti creati con materiale riciclato, stand con collezionismo e oggetti vintage

sabato, 5 febbraio 2022, 12:15

Da martedì 8 febbraio sarà attivo un nuovo punto vaccinazione anti covid-19 alla Misericordia di Borgo a Mozzano. Le prenotazioni potranno essere fatte sul portale "Prenota vaccino regione Toscana", seguendo la procedura guidata e scegliendo "Borgo a Mozzano Hub Misericordia"

mercoledì, 2 febbraio 2022, 08:38

Il consigliere di minoranza Yamila Bertieri, che per prima ha sollevato la questione della chiusura della strada comunale Borgo a Mozzano – Oneta (via Tombeto), torna sull'argomento dopo i chiarimenti e le informative fornite dall'amministrazione comunale

martedì, 1 febbraio 2022, 13:15

Così il consigliere in opposizione a Borgo a Mozzano, Yamila Bertieri, che ha depositato una nuova interrogazione con oggetto la richiesta di destinare gli oneri di urbanizzazione secondaria al recupero della Chiesetta di San Rocco situata lungo la strada comunale Oneta-Cune