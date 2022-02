Borgo a Mozzano



Torna il mercatino del riuso a Borgo a Mozzano

sabato, 5 febbraio 2022, 12:51

Domani, domenica 6 febbraio, torna il mercatino del riuso "...di mano in mano". Dalle 9 alle 17 in piazza XX Settembre e in via Umberto 1° appuntamento con le bancarelle con prodotti creati con materiale riciclato, stand con collezionismo e oggetti vintage.

Grazie alla collaborazione con i commercianti locali, durante tutta la giornata i negozi del centro storico saranno aperti. Aperto anche il Museo della Memoria: visite guidate dalle 11 alle 17.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale Pinocchio 3000 e beneficia del patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano. La manifestazione si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti contagio.