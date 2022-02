Borgo a Mozzano



Un nuovo hub vaccinale alla Misericordia di Borgo a Mozzano

sabato, 5 febbraio 2022, 12:15

Da martedì 8 febbraio sarà attivo un nuovo punto vaccinazione anti covid-19 alla Misericordia di Borgo a Mozzano. Le prenotazioni potranno essere fatte sul portale "Prenota vaccino regione Toscana", seguendo la procedura guidata e scegliendo "Borgo a Mozzano Hub Misericordia". Le vaccinazioni saranno fatte presso il Convento di San Francesco, in locali appositamente allestiti e verranno eseguite dal personale sanitario della Misericordia, con la collaborazone di diversi medici che si sono resi disponibili e che la Misericordia ringrazia sentitamente.

Anche questo servizio, organizzato da RAMI (Rete Ambulatori Misericordie), è realizzato su richiesta dell'ASL e si colloca nell'ambito dei servizi per la prevenzione covid-19 che la Misericordia di Borgo a Mozzano porta avanti fin dall'insorgere della pandemia. Di recente è stato attivato anche un punto di tamponi antigenici rapidi in modalità "drive through", davanti alla sede storica di via Roma 25, sempre in collaborazione con RAMI. La Misericordia, come sempre al servizio del territorio e delle comunità, è lieta di poter concorrere a questi nuovi, ulteriori servizi.