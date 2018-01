Assemblea elettiva Autieri: Massimo Turri confermato presidente con 98 voti su 116

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 15 gennaio 2018, 00:07

Il direttore del quotidiano on line La Gazzetta di Lucca è stato denunciato dal comandante provinciale dei carabinieri colonnello Giuseppe Arcidiacono. Disposto il sequestro di una sezione del giornale denominata 'Coglioni in divisa'

giovedì, 11 gennaio 2018, 18:30

Sabato 13 e domenica 14 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18, l’ISI Garfagnana offre ai ragazzi delle scuole medie ed alle loro famiglie la possibilità di visitare le sue scuole, i suoi laboratori, di parlare con docenti e studenti, per poter conoscere le offerte formative attivate

giovedì, 11 gennaio 2018, 18:12

In attesa degli interventi e dei progetti annunciati dal sindaco Tagliasacchi, i commercianti della zona degli impianti sportivi continuano a fare i conti con i problemi di sempre legati soprattutto alla scarsa illuminazione, ai marciapiedi sconnessi e alla segnaletica carente

martedì, 9 gennaio 2018, 08:51

Si fanno protocolli d’intesa in regione per fare di Castelnuovo un importantissimo scalo merci con un investimento di quattro milioni e mezzo di euro e poi non si riesce nemmeno a far funzionare il portone d’ingresso della stazione. Soliti paradossi quotidiani: le cose piccoline non contano un accidente

martedì, 9 gennaio 2018, 08:45

Sono i negozianti, i commercianti al dettaglio - e non la grande distribuzione - quelli più in difficoltà con la legge-sacchetto. A 10 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del pagamento da uno a tre centesimi di questi sacchetti mezzo-bio (perché al 60 per cento non sono degradabili) anche a Castelnuovo...

lunedì, 8 gennaio 2018, 14:32

Tra le scuole coinvolte nei percorsi e le strutture aziendali che hanno ospitato gli studenti nell'ambito di questi stage anche quelli del liceo scientifico G.Galilei che sono stati ospitati in più unità operative dell'ospedale di Castelnuovo Garfagnana