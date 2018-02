Castelnuovo



Bus finisce contro il muro per un problema ai freni, scatta la denuncia

mercoledì, 31 gennaio 2018, 18:38

di andrea cosimini

L'episodio è accaduto oggi intorno alle 13.30, in località La Costa, tra Pieve Fosciana e Castelnuovo. L'autista ha fatto per affrontare una semi-curva a destra e, nel tentativo di frenare, ha visto il mezzo virare improvvisamente ed andare dritto contro il muro.



Il bus, targato Ctt Nord, era il K3038. In quel momento, per fortuna, non aveva passeggeri al suo interno. L'ultimo, un bimbo delle scuole medie, era stato fatto scendere appena 500 metri prima. Il pullman viaggiava ad una velocità ridottissima e, nonostante l'asfalto bagnato, lo stesso autista è rimasto sorpreso dall'improvviso sbandamento che poteva causare conseguenze ben più gravi. Sulla carreggiata opposta infatti viaggiava un'altra autovettura che, grazie anche alla prudenza di entrambi i conducenti, non è rimasta fortunatamente coinvolta.

L'incidente ha fatto però infuriare il sindacato Cub Trasporti perché si è trattato del quinto caso in cui autisti Ctt Nord segnalano anomalie su questo mezzo. In particolare, pare che i freni di questo autobus, acquistato dalla Typer di Bologna e con più di 30 primavere alle spalle, si comportino in modo strano virando improvvisamente sulla sinistra non appena premuto il pedale.



"Ora basta - commenta Cub Trasporti - si tratta dell'ennesimo disservizio del trasporto pubblico locale. La situazione sta deteriorando e certi veicoli non rispondono più ai criteri di sicurezza. Parliamo di veicoli da museo che non dovrebbero girare sulle nostre strade. In particolare il K3038 ha più di 30 anni ed ha ancora un impianto con quattro i freni a tamburo. Era già stato fatto controllare dall'azienda che però aveva garantito che era sicuro. Ma ci chiediamo: se è vero che è così sicuro, perché gli autisti continuano a segnalare problemi di frenatura?"



Dopo questo ennesimo episodio, Cub Trasporti ha quindi annunciato di volere sporgere denuncia alla procura nei confronti dell'azienda chiedendo che il veicolo venga sottoposto a sequestro.



"Purtroppo - conclude Cub Trasporti - questo è ciò che sta accadendo al trasporto pubblico di Lucca. E la situazione è stata più volte segnalata alla politica locale. E, in particolar modo, al consigliere comunale del M5S Massimiliano Bindocci al quale chiediamo: perché, alla luce di tutte queste segnalazioni, non ha ancora fatto un'interrogazione in consiglio? Cosa aspetta?"