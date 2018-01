Castelnuovo



Confcommercio, tanti corsi in partenza a Castelnuovo

mercoledì, 17 gennaio 2018, 10:32

Due mesi all’insegna della formazione presso l’ufficio di Confcommercio Lucca a Castelnuovo. Già disponibile il calendario con le prime date tutte dedicate all’ambito sicurezza. Si parte il 31 gennaio con l’aggiornamento per la figura del RSPP ovvero il responsabile della sicurezza, si prosegue 14 e 19 febbraio con la formazione dedicata ai lavoratori (secondo l’accordo stato regioni 2012) ed infine il 21 febbraio con il corso per addetto antincendio. Iscrizioni aperte anche il corso per addetto al primo soccorso e per tutto il mondo Haccp, la normativa che interessa tutto il settore alimentare in termini di igiene. È possibile richiedere check-up gratuiti per valutare lo stato della propria azienda sotto questi aspetti normativi e valutare dunque le scadenze dei singoli corsi ed anche i documenti ad essi correlati come piano autocontrollo o Dvr. Confcommercio ha la propria sede in via Farini a Castelnuovo dove oltre alla formazione vengono svolti anche tutti gli altri servizi utili alla vita dei commercianti. Per informazioni ed iscrizioni: 0583-62548 ascomcastelnuovo@confcommercio.lu.it