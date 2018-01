Castelnuovo



Isi Garfagnana, nuovo corso per operatori turistici

giovedì, 18 gennaio 2018, 22:01

Giovedì 11 gennaio, presso la sala consiliare dell’Unione Comuni Garfagnana, si è tenuto un incontro per presentare un nuovo corso che formerà 25 operatori turistici. Questa formazione, finanziata dal FSE (Fondo Sociale Europeo) interesserà i diplomati occupati o disoccupati.

La necessità di una tale formazione è scaturita dal fatto che il territorio ha fortemente bisogno di queste figure professionali.

Accogliendo queste richieste, dopo aver svolto una indagine conoscitiva, l’ISI Garfagnana ha perfettamente recepito questo bisogno del territorio: a partire dall’anno scolastico 2018-2019, proporrà una curvatura turistica al suo indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, presso l’ITET Campedelli.

Il nuovo percorso chiamato “Marketing del Territorio” permetterà agli alunni di conoscere meglio il proprio territorio ed acquisire così le competenze per poterlo valorizzare e promuovere. Nostro obiettivo sarà anche quello di contribuire a valorizzare la ricchezza del patrimonio ambientale per uno sviluppo turistico ecosostenibile, con un occhio di riguardo all’innovazione e allo sviluppo tecnologico di cui, ormai, non possiamo fare a meno. Altro elemento importante sarà la conoscenza delle lingue straniere, che potrà essere approfondita con il Progetto Erasmus che negli ultimi anni vede la partecipazione dei nostri ragazzi delle classi quarte.

“L’ITET Campedelli – sottolinea il dirigente scolastico prof. Massimo Fontanelli - ha saputo rinnovarsi, arricchendosi di indirizzi formativi al passo con i tempi per dare vita a figure professionali richieste dal mercato del lavoro, con attenzione alla nostra terra e alla formazione dei nuovi operatori turistici di domani”.