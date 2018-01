Castelnuovo



La tecnologia al servizio dell’istruzione alla “Mattinata robotica” presso l’Isi Garfagnana

sabato, 20 gennaio 2018, 19:26

di michele masotti

La tecnologia al servizio dell’insegnamento e delle modalità di apprendimento degli studenti di tutti i livelli, con un annesso miglioramento per quanto concerne il rendimento scolastico. L’istituto Campedelli di Castelnuovo, facente parte dell’Isi Garfagnana, ha ospitato e allestito una mattinata interamente dedicata alla robotica educativa, con lezioni, laboratori interattivi e dimostrazioni presentate, oltre che dai docenti del suddetto istituto, anche da insegnati dell’ITI Fermi di Lucca e della scuola media Leonardo da Vinci del capoluogo lucchese.

L’obiettivo di questo incontro, al quale hanno partecipato anche gli studenti di alcune classi delle scuole medie di Camporgiano, Castiglione e Barga in due “percorsi” con orario dalle 09:30-11 e dalle 11-12:30, era quello di testare i progressi che l’utilizzo di tale macchine possono portare in ambito didattico e, altro aspetto da non sottovalutare, di evidenziare il lavoro collettivo effettuato dagli studenti. La docente Simonetta Vergamini, una delle promotrici di questa iniziativa insieme ai colleghi Roberta Cossu e Davide Puppa, ci accoglie illustrandoci l’evento. “Abbiamo deciso di programmare questa giornata” – dichiara Vergamini- “perché la robotica sta assumendo un ruolo sempre più importante, come riconosciuto dalle indicazioni ministeriali. Abbiamo allestito cinque sale nelle quali mostreremo agli studenti i nostri nuovi acquisti in questo settore, dal drone per passare ad altro materiale.” Dello stesso avviso è Massimo Fontanelli, preside dell’Istituto Campedelli, che ci ha confermato come la robotica educativa venga addirittura già utilizzata con i bambini di tre anni. “Lo scopo della robotica è duplice. “-esordisce Fontanelli- “Da un lato serve per migliorare le tecniche di insegnamento per i docenti dall’altro, invece, è utile anche per migliorare l’apprendimento degli studenti. Le scorse prove invalsi ci hanno fornito dei resoconti decisamente confortanti con gli alunni che hanno usufruito di questi strumenti didattici hanno ottenuto degli ottimi risultati. Inoltre viene facilitato il lavoro collettivo. Ad esempio i bambini di tre anni utilizzano una tabella, sotto forma di ape, nella quale vengono messi oggetti colorati e di varie forme per fare compiere al robottino determinati percorsi. Robot che, invece, per i ragazzi di 3° media e delle superiori hanno delle sembianze umanoidi. Uno di questi è il “Nao”, del quale saremo dotati nel prossimo anno scolastico, che ha al suo interno anche una telecamera.” L’utilizzo di questi robot riveste un ruolo importante e sempre più crescente in ambito sociale, dato che possono aiutare sia le persone anziane che i ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento.

Ma non ci sono soltanto i robot tra le più avanzate tecnologie del nuovo corso scolastico. “Infatti” –prosegue Fontanelli- “ci sono pure le stampanti in 3D e i droni, strumento molto utile soprattutto per l’indirizzo di geometri per compiere dei rilievi dall’alto. Colgo l’occasione per annunciare che, dal prossimo anno, inseriremo nel programma scolastico la materia di studio di questo oggetto che ci permetterà di approfondire diverse angolature del nostro territorio. Importante è anche l’apporto che ci fornisce la fondazione Uibi, facente parte della Cassa di Risparmio di Lucca, che si occupa di didattica e ci ha finanziato dei corsi che terremo prossimamente per le persone anziane. Con il passare delle lezioni gli studenti saranno in grado di costruirselo un proprio robot.” La professore di educazione fisica, “prestata” per l’occasione al campo della tecnologia, Francesca Bini ritiene che questo tipo di apprendimento “sia importante anche per ampliare la creatività degli studenti e di iniziare ad accrescere una certa competenza industriale oltre che alla cooperazione tra alunni.” Lo slogan coniato per l’occasione dal preside Fontanelli, “apprendere divertendosi”, calza perfettamente con queste nuove tecniche di insegnamento.

