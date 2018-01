Le scuole dell'Isi Garfagnana partecipano alla Giornata della Memoria

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 25 gennaio 2018, 18:13

Marinella Muca, 26 anni, vive a Castelnuovo di Garfagnana. Sabato ha vinto un concorso nazionale di bellezza nella provincia di Piacenza e si è guadagnata un contratto di un anno per pubblicizzare prodotti di intimo

mercoledì, 24 gennaio 2018, 10:47

Curioso lo stratagemma adottato dall’imprenditore che, per non insospettire gli ignari clienti, emetteva regolare fattura, ma non contabilizzava, né dichiarava alcunché al Fisco, configurandosi e qualificandosi come evasore totale. L'imprenditore è di un piccolo comune della bassa Garfagnana

domenica, 21 gennaio 2018, 14:40

C'era anche l'attore lucchese Alessandro Bertolucci, da due anni direttore artistico del Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, tra gli ospiti dell'Eurostars David Hotel di Praga, in Repubblica Ceca, dove nella serata di ieri (sabato 20 gennaio) è scoppiato un incendio (per cause ancora da chiarire) che ha provocato la morte di quattro...

sabato, 20 gennaio 2018, 19:26

La tecnologia al servizio dell’insegnamento e delle modalità di apprendimento degli studenti di tutti i livelli, con un annesso miglioramento per quanto concerne il rendimento scolastico. L’istituto Campedelli di Castelnuovo, facente parte dell’Isi Garfagnana, ha ospitato e allestito una mattinata interamente dedicata alla robotica

venerdì, 19 gennaio 2018, 22:45

Una serata musicale per omaggiare Giorgio Gaber e Sandro Luporini si terrà venerdì 16 febbraio, alle 21:15, al Teatro Alfieri di Castelnuovo con lo spettacolo di teatro - canzone “Forse un uomo" con Giulio D’Agnello e il trio romano “I Polli di allevamento”, unica tribute band di Gaber e Luporini.

giovedì, 18 gennaio 2018, 22:07

Massimiliano Baldini, capogruppo del Movimento dei Cittadini per Viareggio e Torre del Lago Puccini, ha incontrato stamattina, presso la sede centrale di Lucca, il comandante provinciale dei vigili del fuoco per capire la situazione attuale del servizio mensa nelle tre sedi distaccate di Viareggio, Castelnuovo di Garfagnana e Pietrasanta