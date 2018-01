Castelnuovo



Marinella vince il concorso nazionale Miss Virginia

giovedì, 25 gennaio 2018, 18:13

di andrea cosimini

E' stata incoronata la più bella del concorso, con un notevole distacco dalla seconda, ed ha ricevuto come premio un contratto di un anno per pubblicizzare i prodotti di intimo.



Grande soddisfazione per una castelnuovese di 26 anni, Marinella Muca, vincitrice del concorso nazionale Miss Virginia che si è svolto a Fiorenzuola il 20 gennaio. L'evento, organizzato da Virginia Regali, si è tenuto in uno degli hotel più rinomati della provincia di Piacenza, "Le Ruote" (quattro stelle), ed è stato presentato da Mario Telli. Qui una giuria composta da 11 giudici esperti, guidata da una figura di spicco come il principe del Montenegro e Macedonia Stefan Cernetic, si è occupata di valutare le concorrenti in gara che si sono alternate in tre uscite indossando tre vestiti differenti: uno casual, uno elegante corto e uno (quello della finale) elegante lungo.



Il concorso ha avuto inizio alle 21 e si è protratto per tutta la notte. Alla fine della votazione, però, a sorridere è stata la giovane garfagnina che è stata valutata. non solo per la sua bellezza, ma anche per altre doti legate alla sua personalità e al suo portamento.



"È stata un'esperienza unica e bellissima - ha commentato Marinela - dove una giuria fantastica ha votato, non solo la bellezza esteriore della miss, ma anche la sua capacità di portamento di vestiti e il suo carattere. Non è stato il solito spot dell'aspetto solo esteriore, ma una ricerca della bellezza nelle sue forme. E mi sono sentita orgogliosa di averlo vinto in quanto rappresento una terra, la Garfagnana, bella e unica nel suo essere".