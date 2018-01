Castelnuovo



Open Days all’Isi Garfagnana

giovedì, 11 gennaio 2018, 18:30

Il 6 febbraio scadranno i termini per le iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2018/19. I ragazzi che frequentano la III media sono quindi chiamati a compiere un passaggio importante: per alcuni la scelta sembra sicura, per altri ancora incerta, per tutti questo deve essere un momento in cui chiedersi: “Perché scelgo questa scuola? Verso quale progetto può portare la mia scelta?”

Ecco allora che cogliere le opportunità di visitare le scuole, partecipare agli stage organizzati con la finalità di informare e rendere i ragazzi consapevoli delle conoscenze e competenze che si acquisiscono attraverso i vari indirizzi scolastici, diventa fondamentale.

Sabato 13 e domenica 14 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18, l’ISI Garfagnana offre ai ragazzi delle scuole medie ed alle loro famiglie la possibilità di visitare le sue scuole, i suoi laboratori, di parlare con docenti e studenti, per poter conoscere le offerte formative attivate.

“In particolare – sottolinea il Dirigente Scolastico Massimo Fontanelli – accanto agli indirizzi storici, quest’anno la proposta si arricchisce in modo interessante e diversificato, con l’obiettivo di realizzare progetti di apprendimento validi, in sinergia con il territorio e le aziende.

Ogni scuola dell’ ISI Garfagnana ha la sua storia e la sua identità culturale e formativa, ma l’obiettivo comune è la realizzazione di progetti di apprendimento che sappiano coniugare conoscenze e competenze, che sappiano rendere gli studenti protagonisti e soggetti attivi del percorso educativo.

Per questi motivi abbiamo chiesto e ottenuto presso l’ITT Vecchiacchi il nuovo percorso Tessile, Abbigliamento e Moda, per chi è interessato al mondo della moda in tutti i suoi aspetti, dal tessuto alla realizzazione, dalla commercializzazione al marketing con attenzione all’ambiente, alle innovazioni tecnologiche e ai nuovi processi produttivi. Abbiamo progettato,sempre tenendo presenti gli obiettivi indicati, in base all’autonomia scolastica, nuovi percorsi presso le altre scuole: Scienze Applicate con potenziamento Biologico-Sanitario presso il Liceo Scientifico Galilei per chi è interessato a consolidare competenze scientifiche in ambito chimico-biologico e medico-sanitario; Bioarchitettura eDomotica per l’indirizzo Geometri CAT del Campedelli, che ha come obiettivo la formazione di una figura professionale più moderna, dotata di competenze specifiche in ambito di bioarchitettura, dei nuovi materiali utilizzati nell’edilizia,capace di valutare l’impatto ambientale e paesaggistico delle costruzioni e di gestire sistemi informatici collegati all’edificio; Marketing del territorio per il Settore Economico, sempre del Campedelli, per chi vuole dedicarsi alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio artistico-paesaggistico di cui il nostro paese è così ricco. Importante anche il nuovo percorso dell’Istruzione e Formazione presso l’IPSIA Simoni che vede la proposta di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, professione quanto mai attuale e richiesta dal mondo del lavoro.”