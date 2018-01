Castelnuovo



Rogo in un hotel a Praga, la testimonianza dell'attore Alessandro Bertolucci

domenica, 21 gennaio 2018, 14:40

C'era anche l'attore lucchese Alessandro Bertolucci, da due anni direttore artistico del Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, tra gli ospiti dell'Eurostars David Hotel di Praga, in Repubblica Ceca, dove nella serata di ieri (sabato 20 gennaio) è scoppiato un incendio (per cause ancora da chiarire) che ha provocato la morte di quattro persone: un uomo e tre donne.



L'hotel si trova vicino al Teatro Nazionale Ceco, a poca distanza dalla riva orientale della Moldava, il fiume che attraversa la città. L'attore si trovava a Praga per girare uno spot per l'estero con una troupe internazionale ed era appena arrivato in hotel quando è scattato l'incendio.



"Ce la siamo davvero vista brutta qua a Praga - ha commentato a caldo l'attore, in un video divulgato in esclusiva sull'emittente NoiTv -. Ero appena arrivato da pochi minuti quando in camera ho visto entrare del fumo da sotto la porta. Ho aperto la porta per andare nel corridoio, il fumo mi ha assalito letteralmente e sono riuscito a rientrare in camera al volo. Ho messo gli asciugamani bagnati a terra e tutto intorno alla porta. Ho aperto la finestra e ho cominciato a chiedere aiuto. Sono stato soccorso dai vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente e mi hanno portato a terra col cestello. Dopo gli accertamenti del caso, mi hanno portato in un altro hotel dove sto aspettando notizie per sapere quante sono state, alla fine, le vittime. Un'esperienza che non auguro a nessuno".