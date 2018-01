Successo per il concerto della Filarmonica Verdi di Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 4 gennaio 2018, 20:01

Riaperto al transito il ponte Castruccio e via XX Settembre a Castelnuovo, dopo i lavori, protrattisi a causa del maltempo, di allacciamento della tubazione fognaria alla rete principale e al depuratore centralizzato

giovedì, 4 gennaio 2018, 14:13

Saldi, casa della Befana e negozi aperti domenica. Il commercio di Castelnuovo apre subito un 2018 di appuntamenti. Da venerdì il via ai saldi, poi l’apertura della casa della Befana a cura della Compagnia dell’Ariosto e infine la prima domenica del mese con l’apertura straordinaria delle attività

mercoledì, 3 gennaio 2018, 16:21

Prendendo ispirazione dal "volo dell'angelo" vaglino, la Compagnia dell'Ariosto si prepara per la seconda edizione del "volo della Befana" dalla Rocca Ariostesca in programma venerdì 5 gennaio, in piazza Umberto I, a partire dalle 15.30

venerdì, 29 dicembre 2017, 18:22

Per Tagliasacchi è l’occasione per fare gli auguri, ma soprattutto per esporre i progetti portati a termine e quelli in corso di elaborazione nei prossimi mesi che potrebbero rappresentare, e in parte lo sono già, una svolta per il comune. Tra cantieri sicuri e altri... papabili

venerdì, 29 dicembre 2017, 16:58

Tagliasacchi incontra i giornalisti (e qui c'è la notizia) in occasione di un'insolita conferenza al ristorante "Da Lorietta" a Cerretoli per fare il punto sui cantieri aperti nel capoluogo ed aprire ad un dialogo maggiore con la stampa

mercoledì, 27 dicembre 2017, 15:41

Sabato 30 dicembre, alle 16, presso il Loggiato Porta a Castelnuovo Garfagnana, si terrà il "Concerto di fine anno" della locale Filarmonica diretta dal Maestro Stefano Pennacchi. Si tratterà per la "Giuseppe Verdi" dell'ultimo atto di un'annata molto impegnativa