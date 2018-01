Castelnuovo



Tagliasacchi incontra le associazioni di volontariato: "Serve un organismo di coordinamento"

sabato, 27 gennaio 2018, 19:35

di andrea cosimini

Sono indubbiamente la faccia più bella di Castelnuovo. Le associazioni di volontariato, un patrimonio inestimabile per il capoluogo garfagnino che non finisce mai di ringraziare per il ruolo fondamentale che ricopre per l'intera comunità.



Ed è proprio con questo spirito che l'amministrazione comunale ha voluto convocare un incontro con tutti i volontari castelnuovesi, presso la Sala Suffredini, innanzitutto per dire loro "grazie", a livello istituzionale, poi per ragionare di come poter migliorare il rapporto con le istituzioni, magari creando un organismo che possa svolgere una funzione di coordinamento tra le varie associazioni. Una soluzione che potrebbe anche risolvere l'annosa questione dell'accavallarsi delle diverse iniziative organizzate sul territorio.



L'incontro è stato introdotto dal presidente del consiglio comunale, nonché ideatore e promotore dell'iniziativa, Francolino Bondi. "Un'occasione per conoscerci - ha detto il presidente davanti alla platea - ma anche per conoscervi. A Castelnuovo infatti le associazioni di volontariato sono tante e ben organizzate sul territorio. Per l'amministrazione rappresentano senza dubbio un motivo di grande orgoglio". Parole confermate, e ribadite, dallo stesso sindaco Andrea Tagliasacchi che ha ricordato il momento cruciale per Castelnuovo: "Le associazioni di volontariato sono un punto di riferimento per l'intera comunità. E il loro ruolo sarà ancora più decisivo in questo momento di passaggio che, a mio avviso, sta per vivere il capoluogo".



Sbrigati i convenevoli di rito, la parola è finalmente andata ai protagonisti della serata, i rappresentanti delle associazioni, che hanno risposto in massa all'invito dell'amministrazione a parlare a tutti della propria attività ma, soprattutto, a cogliere l'occasione per avanzare suggerimenti o critiche costruttive per rendere ancora più efficiente il loro servizio in futuro.



Il primo a prendere la parola è stato Claudio Iorio dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo: "Ringraziamo tutti per l'opportunità concessa di svolgere al meglio la nostra attività di volontariato sul territorio. E in particolare la giunta comunale. Con il sindaco, infatti, stiamo presentando un progetto di vigilanza per i mercati da portare avanti proprio in collaborazione con l'amministrazione".



La parola poi è passata a Massimo Turri, presidente degli Autieri d'Italia - Sezione Garfagnana, che ha dichiarato: "Gli abitanti della Garfagnana hanno certamente una marcia in più. E la dimostrazione più evidente sono proprio i tanti fondi raccolti per le popolazioni terremotate".



Quindi è stata la volta di Mauro Giannotti che ha parlato per conto della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana: "Siamo l'associazione più vecchia di Castelnuovo. La Misericordia ha sempre cercato, come d'altronde tutti voi, di dare una sempre una risposta alle esigenze della comunità. Attualmente siamo attivi con le nostre ambulanze per il servizio 118, con il Centro Alzheimer e con la mensa sociale. Ma tanti sono i nostri obiettivi futuri. L'associazione si è strutturata per garantire la continuità di certi servizi e, per farlo, ci avvaliamo anche di alcuni dipendenti. Definisco la nostra associazione "orizzontale" perché collaboriamo con tutti. Non nascondo però che ci siano anche diverse difficoltà legate soprattutto alla mancanza di nuovi volontari per andare avanti".



Il quarto intervento è toccato al responsabile del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile Vincenzo Suffredini: "Noi siamo un'associazione che dipende direttamente dall'amministrazione comunale. In questa sede mi preme annunciare soprattutto l'importante novità, direi quasi "rivoluzionaria", che riguarderà il nostro gruppo, ovvero la partecipazione attiva dei cittadini che faranno direttamente parte di questa catena. In più ricordo a tutti l'aggiunta recente di un camper, messo a disposizione della regione Toscana con lo scopo di renderci autonomi, che fungerà da sala operativa e verrà utilizzato come supporto agli enti".



Lo stesso Suffredini, poi, ha cambiato "casacca" per parlare da presidente di un'altra realtà importante del territorio, ovvero il Cefa Basket: "Molti pensano che Cefa sia un acronimo. In realtà la parola "Cefa" significa "Pietro". L'associazione è infatti nata inizialmente come gruppo parrocchiale e tale è rimasta fino agli anni '90 per poi passare ad essere, a tutti gli effetti, un'associazione sportiva. La nostra attività si concentra prevalentemente sulla pallacanestro, dal minibasket alla prima squadra, con anche una squadra amatori, e la nostra manifestazione più importante è senza dubbio il Torneo Internazionale di Minibasket che rappresenta un po' il nostro fiore all'occhiello. All'attività sportiva, infine, associamo un'attività sociale come ad esempio la raccolta di fondi per la ricerca contro il cancro".



Sempre legata al mondo dello sport, e nello specifico della pallacanestro, è il Cefa Baskin rappresentato per l'occasione da Stella Radicchi: "Baskin vuol dire "inclusione". Vogliamo che la diversità venga intesa come parte della comunità. Attraverso lo sport cerchiamo infatti di far passare questo messaggio affinché si estenda anche alle altre iniziative che si svolgono sul nostro territorio. Non devono più esistere manifestazioni per i disabili, ma devono essere organizzate feste per tutti".



E' stata la volta quindi di Alma Ferrando, presidente dell'Associazione Carnevale: "Purtroppo la nostra associazione continua ad esistere anche se, per mancanza di spazi, il carnevale a Castelnuovo è finito. E ce ne dispiace. La nostra è una delle associazioni più antiche, ma cerchiamo comunque di organizzare ogni anno un carnevale in formato "ridotto" per i bambini".



A parlare poi è stato il presidente della storica banda locale, la Filarmonica G. Verdi: "La nostra è un'associazione antica. Ritengo che l'educazione musicale sia importante. Soprattutto per i più giovani. E' bene infatti che i ragazzi si avvicinino sempre di più alla nostra realtà, anche se ovviamente la banda rimane aperta a tutti".



Una menzione speciale anche per il Circolo Fotocine, rappresentato per l'occasione dal suo presidente Pietro Guidugli: "Siamo un punto di riferimento per chi coltiva la passione per la fotografia. Credo che un coordinamento tra associazioni sarebbe importante anche perché, oggi come oggi, il problema maggiore per le attività associative è trovare dei giovani. Colgo poi l'occasione per stimolare un confronto tra tutte le associazioni del territorio, e l'amministrazione comunale, in vista della nuova legge sul volontariato che cambierà le regole ed entro febbraio ci costringerà a cambiare gli statuti e la contabilità fiscale".



Di nuovo Massimo Turri è tornato a parlare, stavolta, a nome del Gruppo Motomerenda: "E' un'iniziativa nata diversi anni fa. Ma dietro tutto questo, ci tengo a sottolineare, c'è il lavoro del Circolino La Torre che ha aiutato, negli anni, a raccogliere diversi fondi".



Finiti gli interventi programmati, tra il pubblico hanno voluto far sentire la loro voce anche altri rappresentanti delle associazioni di volontariato locale per dare soprattutto risalto alla propria attività. A partire da Orlando Nelli del Circolo di Gragnanella: "I circoli - ha detto - hanno ormai sostituito, nei piccoli paesi, il ruolo che ricoprivano una volta le botteghe. Non a livello commerciale, ma sociale. Il nostro circolo collabora, ormai da anni, con Telethon attraverso l'iniziativa "Pizza in piazza per Telethon". Ci tengo, a tal proposito, a ringraziare soprattutto quelle persone che stanno dietro i riflettori ma che rendono possibili queste iniziative".



Poi Silvio Fioravanti, presidente della Pro Loco di Castelnuovo: "La nostra associazione ha da poco festeggiato gli 80 anni. Un traguardo importante. Ci diamo da fare affinché le associazioni collaborino tra di loro. Per fare parte della nostra realtà non servono competenze specifiche anche se, al nostro interno, abbiamo comunque personale molto qualificato. Cogliamo l'occasione di questa iniziativa per invitare tutte le altre associazioni a comunicarci i loro eventi in modo da poter essere inseriti nel nostro sito e dargli risalto".



E ancora, Manlio Pesetti che ha parlato a nome dell'associazione ComeTe: "Nel nostro caso cerchiamo di aiutare i bambini in difficoltà del nostro territorio. Una delle ultime iniziative è proprio il fondo di solidarietà nelle scuole. Vorrei però sensibilizzare l'amministrazione sul fatto che il prossimo sarà un anno di difficoltà per le piccole associazioni come la nostra".



Luigi Grassi è intervenuto invece per parlare a nome della Caritas: "Purtroppo ci stiamo rendendo conto che c'è una situazione di pesante disagio tra la popolazione locale. Non legata solo al fenomeno della "nuova povertà" rappresentata da questa nuova ondata di migranti. Per questo ritengo che ci sia sempre più necessità di collaborare tra più soggetti anche nel mondo del volontariato".



La parola è passata poi ad altri due volontari. La prima ha parlato a nome dell'associazione Progetto Donna: "La nostra è un'associazione culturale nata per valorizzare la figura della donna, ma da tempo siamo attive anche per contrastare la violenza di genere. Abbiamo, essenzialmente, tre appuntamenti annuali di spicco: l'8 marzo, giorno della Festa della Donna, il 2 giugno (Festa della Repubblica, ma anche prima volta in cui le urne furono aperte alle donne) e il 5 novembre (Giornata contro la violenza sulle donne). Oltre a questo portiamo avanti diverse attività come corsi aperti a tutte le donne, mostre, presentazioni di libri e una rassegna oltre-moda".



L'altro volontario ha invece parlato per conto dell'associazione Il Sogno: "Noi operiamo nel mondo della disabilità e ci occupiamo di 38 bambini. Ci tengo solo a ribadire l'importanza di collaborare tutti assieme e a sottolineare i costi che spesso gravano su piccole associazioni come la nostra".



Ultimo intervento da parte dell'assessore Chiara Bechelli che ha chiuso parlando dell'associazione Non ti scordar di te: "Da poco abbiamo aperto un centro di ascolto a Castelnuovo, presso il villaggio Unrra, e purtroppo abbiamo già registrato, al gennaio di quest'anno, tre casi di violenza sulle donne. Questo ci fa capire l'importanza della nascita di un centro come questo sul nostro territorio".



L'elenco delle associazioni di volontariato del capoluogo (presenti all'incontro e non) sarebbe lungo e forse rischieremmo di scordare qualcuno. Possiamo aggiungere ai già citati l'Associazione Nazionale Carabinieri Protezione Civile, l'Associazione Rifugi Alpi Apuane e Appennini e l'associazione Canzoni e Dintorni. Ma la lista sarebbe comunque incompleta a dimostrazione, ancora una volta, dell'importanza di queste realtà sul nostro territorio.