Terminati i lavori in via XX Settembre e alla pavimentazione del ponte Castruccio

giovedì, 4 gennaio 2018, 14:13

Saldi, casa della Befana e negozi aperti domenica. Il commercio di Castelnuovo apre subito un 2018 di appuntamenti. Da venerdì il via ai saldi, poi l’apertura della casa della Befana a cura della Compagnia dell’Ariosto e infine la prima domenica del mese con l’apertura straordinaria delle attività

mercoledì, 3 gennaio 2018, 16:21

Prendendo ispirazione dal "volo dell'angelo" vaglino, la Compagnia dell'Ariosto si prepara per la seconda edizione del "volo della Befana" dalla Rocca Ariostesca in programma venerdì 5 gennaio, in piazza Umberto I, a partire dalle 15.30

mercoledì, 3 gennaio 2018, 16:14

Sabato 30 dicembre alle 16 presso il Loggiato Porta a Castelnuovo Garfagnana, la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Castelnuovo Garfagnana, diretta dal Maestro Stefano Pennacchi, ha terminato la propria stagione presentando il concerto di fine anno, esibizione che per la Filarmonica ha rappresentato una degna conclusione di un anno ricco di...

venerdì, 29 dicembre 2017, 18:22

Per Tagliasacchi è l’occasione per fare gli auguri, ma soprattutto per esporre i progetti portati a termine e quelli in corso di elaborazione nei prossimi mesi che potrebbero rappresentare, e in parte lo sono già, una svolta per il comune. Tra cantieri sicuri e altri... papabili

venerdì, 29 dicembre 2017, 16:58

Tagliasacchi incontra i giornalisti (e qui c'è la notizia) in occasione di un'insolita conferenza al ristorante "Da Lorietta" a Cerretoli per fare il punto sui cantieri aperti nel capoluogo ed aprire ad un dialogo maggiore con la stampa

mercoledì, 27 dicembre 2017, 15:41

Sabato 30 dicembre, alle 16, presso il Loggiato Porta a Castelnuovo Garfagnana, si terrà il "Concerto di fine anno" della locale Filarmonica diretta dal Maestro Stefano Pennacchi. Si tratterà per la "Giuseppe Verdi" dell'ultimo atto di un'annata molto impegnativa