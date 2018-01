Castelnuovo



Un concorso per ricercare le lettere d’amore scritte dai soldati durante la Prima Guerra Mondiale

lunedì, 29 gennaio 2018, 17:19

Il 4 novembre prossimo avranno termine le celebrazioni per il primo centenario della Grande Guerra. Per onorare la memoria di tutti coloro che lasciarono la nostra valle per andare a combattere, l’associazione culturale “Progetto Donna” vorrebbe usare le parole d’amore che essi stessi scrissero o ricevettero mentre erano al fronte.

Pertanto, in collaborazione con il comune di Castelnuovo Garfagnana - Assessorato identità e storia della Comunità- promuove una ricerca – che sappiamo difficilissima - di lettere, di cartoline, di storie d’amore - tramandate di generazione in generazione - (che verranno poi e trascritte in forma di racconto) .

Tutto questo senza alcuna volontà di violare a privacy di persone a cui non possiamo più chiedere il permesso (saranno i familiari a decidere se devono o no rimanere anonime) ma con l’intento di celebrare, appunto, passioni e storie d’amore vissute in quegli anni nella nostra terra e di far sì che la loro memoria non vada perduta raccogliendo in una pubblicazione tutto il materiale reperito.

Le lettere e le storie d’amore più belle verranno lette e premiate durante il Concerto che si terrà al teatro Alfieri a chiusura delle celebrazioni.

Chiediamo perciò l’aiuto di tutta la comunità garfagnina in questa nostra ricerca, pregando tutti colori che ne verranno a conoscenza tramite questo volantino, di darne la massima diffusione loro possibile. Chi trovasse cartoline o lettere è pregato di farne fotocopia e inviarla al seguente indirizzo

Gruppoprogettodonna@virgilio.it

Oppure di contattare telefonicamente i seguenti numeri per prendere accordi sulla consegna a mano

Antonella Piagentini ( Presidente di Progetto Donna ) 335 536 2001

Manuela Bonaldi ( segretaria di Progetto Donna) 329 208 4156

Maria Riani (membro dell’Associazione) 349 670 8446

Lo stesso dicasi per chi abbia storie da raccontare. Termine ultimo per la consegna dei materiali 31 maggio.