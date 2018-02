Castelnuovo



A Mont'Alfonso due mostre sul tema della memoria

lunedì, 12 febbraio 2018, 13:22

Dopo Palazzo Ducale, sarà la Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, ad ospitare, dal 15 febbraio al 2 marzo, la mostra "La razza nemica, la propaganda antisemita nazista e fascista", curata dalla Fondazione Museo della Shoah di Roma. La mostra sarà inaugurata giovedì 15 febbraio alle 10.00.



L'iniziativa, che fa parte del programma degli eventi organizzati in occasione del Giorno della Memoria, è promossa da Provincia di Lucca, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana, Ist. Storico della Resistenza, Scuola per la Pace della Provincia ed ANPI provincia di Lucca.La rassegna espositiva esamina quale ruolo abbia avuto la propaganda antisemita nella Germania nazista e nell'Italia fascista. In quest'ottica la mostra analizza a fondo le ragioni, le dinamiche, le forme, nonché i contenuti e i protagonisti di tale fenomeno.

Assieme a questa mostra, Mont'Alfonso ospiterà, nello stesso periodo, "Nel vento e nel ricordo, storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca", a cura di Silvia Quintilia Angelini, Luciano Luciani ed Emmanuel Pesi. Questa mostra, frutto di ricerche tuttora in corso che integrano fonti d'archivio con fonti orali, è nata come strumento per far conoscere alle scuole - ma anche ad un più vasto pubblico adulto - una parte significativa della storia della nostra provincia.

Documenta il tema della persecuzione antiebraica messa in atto dal fascismo e dal nazismo con un taglio particolare: le storie di vita dei bambini della nostra provincia nel drammatico periodo delle deportazioni.

Nell'occasione le classi presenti potranno effettuare una visita gratuita di entrambe le mostre grazie alle guide messe a disposizione dall'Istituto Storico della Resistenza.



Le mostre sono visitabili nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00; martedì e giovedì anche 15.00-17.00.

Possibilità per le scuole di usufruire di visite guidate gratuite, previa prenotazione.

Info e prenotazioni: 0583-643201 – 0583-417481 – montalfonso@provincia.lucca.it - scuolapace@provincia.lucca.it