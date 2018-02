Castelnuovo



Anche per il 2018 mille euro alle famiglie per la retta del nido d'infanzia

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:52

La retta del Nido d’Infanzia di Castelnuovo di Garfagnana sarà gratis per molte famiglie grazie alla somma tra la riduzione delle tariffe applicate dal comune già a partire dal mese di gennaio e il buono di 1.000 euro erogato dall’INPS nel 2017 e prorogato anche per l’anno 2018.

Ci tiene a sottolinearlo l’assessore all’Istruzione del comune di Castelnuovo di Garfagnana Chiara Bechelli che sta promuovendo al massimo i servizi per la prima infanzia sul territorio.

“Come noto nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie il Governo ha istituito dal 2017 un buono di 1000 euro per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Questa possibilità è valida anche per l’anno 2018. La fruizione del bonus, è importante ricordarlo, è sganciata dai redditi ed è concesso per 11 mensilità annue (pari a 90,91 euro al mese) direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento. Le domande potranno essere presentate sino al 31 dicembre 2018 esclusivamente per via telematica mediante il portale INPS, attraverso il Contact Center Integrato (numero verde 803.164) o rivolgendosi ad un patronato. E’ importante sapere che nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate, venga raggiunto il limite di spesa fissato dall’INPS il contributo verrà concesso secondo l’ordine di presentazione. Il mio appello va nella direzione di invitare le famiglie a fare al più presto la domanda”.

L’amministrazione di Castelnuovo che gestisce il Nido d’Infanzia “La Nuvoletta” in associazione con i comuni di Careggine, Fosciandora, Pieve Fosciana, Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina, usufruendo di un importante incentivo statale ha già modificato le tariffe per l’anno 2018 arrivando a ridurre per i residenti a Castelnuovo e nei comuni facenti parte della gestione associata la retta a 90 euro. Quei 90 euro che saranno coperti dal bonus INPS e che consentiranno di proporre un servizio importante come il nido d’Infanzia ad un costo praticamente azzerato.