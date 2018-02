Castelnuovo



Chiude la gelateria Baiocchi, se ne va un pezzo di storia

venerdì, 2 febbraio 2018, 23:55

di andrea cosimini

E' stata indubbiamente una delle attività storiche di Castelnuovo. Il "Bar Gelateria Baiocchi", conosciuto più semplicemente come il "Baiocchi", punto di riferimento per generazioni di garfagnini, e non solo, che almeno una volta si sono fermati qua per acquistare una coppa o un cono gelato dal mitico Oreste.



Da mercoledì, però, anche per lo storico bar-gelateria di Piazza Umberto è giunto purtroppo il momento della chiusura. L'attuale titolare, Patrizia Bacci, ha infatti raggiunto l'agognata pensione ed ha dovuto, a malincuore, abbassare la saracinesca di un'attività che, in qualche modo, ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia del capoluogo garfagnino e della sua comunità.



Un'attività con una lunga storia alle spalle. Iniziata nel lontano 1938, con l'allora gestore Maina Baiocchi (conosciuta da tutti come "la Maina), suocera dell'attuale titolare, quando ancora aveva sede sul lato opposto della piazza, vicino all'ex ristorante "Il Globo", dove è rimasta fino agli anni della guerra per poi spostarsi definitivamente nel 1945, una volta finite le ostilità, nei nuovi locali che hanno continuato ad ospitarla fino alla sua chiusura.



Dal 1938 ad oggi, comunque, di acqua ne è passata tanta sotto i ponti. E anche i modi di fare il gelato oggi sono sicuramente diversi rispetto a quelli del periodo pre-bellico. A Castelnuovo, infatti, c'è ancora chi si ricorda come il gelato veniva fatto con una macchina artigianale, con all'interno ghiaccio e sale, e come si girava e rigirava a mano fino ad ottenere il composto voluto. E il ghiaccio, molto spesso, veniva prelevato direttamente dai lastroni che si trovavano sulle nostre montagne.



Dal 1971, però, anche per la gelateria Baiocchi si è sentita l'esigenza di un ricambio generazionale. Alla storica "Maina" è succeduto il figlio, Oreste, che ha ottenuto la licenza ad ha gestito l'attività per 38 anni ininterrotti, ovvero fino alla sua triste dipartita, nel 2009 (a soli 59 anni). Nel 1974, poi, Oreste ha visto subentrare nell'attività anche la moglie, Patrizia (dalla quale ha avuto un figlio, Nicola, oggi funzionario bancario molto apprezzato con una laurea di giurisprudenza in tasca), che inizialmente ha coadiuvato il marito, per poi portare avanti la gestione da sola fino ad oggi, seppur periodicamente, vista la dura crisi economica.



"Da questa gelateria - ricorda oggi con un filo di malinconia la titolare, Patrizia - sono passati molti "vips" in passato e tanti altri anche di recente. Ricordo ad esempio la visita di Gianfranco Fini, quella di Maria Eletta Martini, certamente quella di Altero Matteoli, ma anche quella di Michele Placido. Di recente, invece, ricordo tutta la sfilata di ospiti della manifestazione culturale "La Bella Estate".



"Nel '73-'74 - racconta ancora Patrizia - il nostro bar era l'unico ad avere in piazza una ventina di tavolini con un cameriere, con tanto di fiocchetto, che girava tra i tavoli e serviva il gelato a tutti. La gente veniva da tutta Italia, da Milano alla Sicilia, e spesso il nome della nostra attività era collegamento al nome di Castelnuovo in giro per lo stivale. Ricordo che a un certo punto ci chiamarono per dirci di comprare il giornale perché, a nostra insaputa, eravamo finiti su quotidiani nazionali come l'Europeo, l'Unità e Panorama, proprio per la qualità dei nostri gelati".



Gelati che per molti garfagnini hanno il sapore dell'infanzia. Ma gelati anche con gusti particolari e all'avanguardia, come quello ai frutti di bosco, inventato a suo tempo dalla "Maina" utilizzando i prodotti tipici del nostro sottobosco. Oppure come quello al polline, inventato questa volta da Patrizia, su suggerimento del dottor Santini che al tempo curava le api e al quale venne l'idea di trasformare il loro frutto in un nuovo gusto. E come scordare, infine, la prelibata panna montata (preparata ancora con la planetaria) che immancabilmente finiva su tutti i coni come se fosse un po' il marchio di fabbrica del "Baiocchi".



"Il nostro bar però - sottolinea Patrizia - era frequentato soprattutto da molti "vips" locali. Mi viene in mente l'onorevole Loris Biagioni, nostro cliente fisso, che ogni volta che entrava era sempre tutto indaffarato. Oppure Giuliano Tuccori, direttore della ex-Plinc, anch'egli nostro cliente affezionato tant'è che tutte le mattine veniva puntualmente a prendere il caffè da noi. Infine anche il senatore Andrea Marcucci che spesso e volentieri è venuto da noi".



Insomma, tanti sarebbero gli aneddoti e le storie da raccontare. Ma se chiedete alla titolare di ricordare il momento più toccante e, allo stesso tempo gratificante, di tanti anni di attività vi risponderà sicuramente quando, dopo la scomparsa del marito Oreste, ai bambini della scuola elementare (dalla prima alla quinta) regalò, al posto dei santini, un buono sconto per prendere un gelato. Oreste infatti era idolatrato dai bambini. Amava perdersi con loro, tra un gelato e l'altro, e questi ricambiavano spesso portandogli disegni o dediche colorate da attaccare.



Vedere quella saracinesca verde chiusa, oggi, fa un po' piangere il cuore. E' come vedere un libro di ricordi che si chiude. E fa male. Perché tutti, ma proprio tutti, siamo cresciuti col gelato del Baiocchi.