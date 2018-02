Castelnuovo



Colibrì festeggia i suoi primi 10 anni… rinnovando il locale

lunedì, 19 febbraio 2018, 20:44

di simone pierotti

Buon compleanno Colibrì! Il prossimo 1° marzo il negozio di abbigliamento di piazza delle Erbe taglierà il traguardo dei primi … 10 anni di attività. Un bel traguardo per due giovani commercianti locali, i fratelli Luisana e Michael Lorenzoni che, dieci anni fa, appunto, decisero di “inventarsi” il lavoro aprendo Colibrì. Una bella scommessa in una fase critica dell'economia e soprattutto del commercio al dettaglio, che i due giovani hanno portato avanti con impegno, passione e assoluta disponibilità per la loro clientela. Oltre che sempre con il sorriso sulle labbra, partecipando con entusiasmo a tutte le iniziative organizzate a Castelnuovo.

Per festeggiare il decennale, Luisana e Michael hanno deciso di approfittare del cambio di stagione per dare una rinfrescata al locale di piazza delle Erbe, rinnovandolo per buona parte. Il negozio rimarrà infatti chiuso per una settimana, prima di riaprire giovedì 1° marzo in occasione dello storico mercato settimanale. Decennale che sarà festeggiato anche (soprattutto) con i clienti, proponendo, dal 1° al 4 marzo, offerte e promozioni.