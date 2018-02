Castelnuovo



Dal consiglio comunale via libera alla nuova concessione per il Terminal Bus di Castelnuovo

mercoledì, 7 febbraio 2018, 08:55

di simone pierotti

Riaprirà il Terminal Bus di piazza della Repubblica di Castelnuovo: durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata all’unanimità una delibera con la quale è stato concesso alla CTT Nord, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico, il diritto di superficie di tale area per 12 anni. La CTT Nord ha espresso la volontà di riqualificare l’area del terminal bus, venendo incontro alle richieste dei cittadini, dei lavoratori, studenti e turisti. Sarà poi fatto un bando per la riapertura dello storico bar che fungeva anche da biglietteria e sala aspetto. Al comune di Castelnuovo, secondo delibera, andranno 8.000 euro all’anno come corrispettivo.

Questo ma anche altri temi, la maggior parte di natura tecnica, all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale. Tra questi, la convenzione con il comune di Pieve Fosciana circa l’utilizzo in forma associata dell’ufficio tecnico, limitatamente all’Ufficio Espropri ed Edilizia. Con riferimento a questo ultimo argomento, su iniziativa del consigliere di minoranza Pietro Iacconi, è stato introdotto l’argomento delle fusioni tra comuni, argomento da approfondire.

E’ stato quindi approvato con voto unanime dei componente del consiglio comunale il regolamento sugli accessi agli atti da parte di tutti i cittadini in ossequio al principio della trasparenza. Sul punto è intervenuta il consigliere comunale Silvia Bianchini che ha auspicato che questa delibera, data la sua importanza, trovi pratica applicazione.

Sempre con voto unanime dei componenti del consiglio comunale è stata approvata la delibera del riconoscimento di spesa relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della strada di accesso alla località Le Porciglie e della strada Colle-Sillicano. Entrambe queste vie di comunicazione, erano state infatti danneggiate dai recenti eventi atmosferici dello scorso dicembre.

L’argomento sul quale vi è stato un dibattito fra maggioranza e opposizione è stato quello relativo all’approvazione di una convenzione e di un regolamento concernente i rapporti fra la GEA S.r.l. e i comuni della Garfagnana. L’assessore Ilaria Pellegrini ha spiegato che il T.U.E.L. prevede che le società come GEA debbano avere determinate caratteristiche, come la costituzione di un organo di controllo (l’OCAC). Era stato costituito nel 2015 ma c’è stata la necessità di prorogarlo fino al 31/12/2022 perché non è ancora entrato in vigore il Gestore Unico. I consiglieri di minoranza Masotti e Iacconi hanno espresso dubbi e hanno votato contro alla delibera.