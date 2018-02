Castelnuovo



Due garfagnini protagonisti di un eccezionale ritrovamento

venerdì, 9 febbraio 2018, 16:13

di andrea cosimini

Oggi ha 86 anni ma, nel 1945, Artemio Tamagnini, ne aveva appena 13 quando, in una fredda giornata primaverile, di un piovoso 25 aprile, fu testimone di un forte boato percepito proprio nelle vicinanze del piccolo paese in cui abitava, Col d’Arciana.



Un evento che, a distanza di così tanti anni, Tamagnini ricorda ancora vividamente perché rimasto impresso nella sua memoria. L’episodio, infatti, destò all’epoca la curiosità di un gruppo di compaesani (tra cui il padre stesso di Artemio) che si diresse immediatamente sulle pendici del monte Giovarello per scoprire cos’era successo.



Il forte boato percepito era da ricollegare alla caduta di un aereo da guerra che, una volta urtati gli alberi sul crinale, si era girato su sé stesso ed aveva finito per schiantarsi poco più a valle. Così, una volta arrivati sul posto, i componenti del gruppo rinvennero il corpo, ancora integro ma senza vita, dell’aviatore che, evidentemente, era sbalzato fuori dall’abitacolo ed era morto sul colpo.



Il corpo si scoprì poi appartenere al giovane tenente americano Raymond Lee Knight, appena 22enne, che era diretto verso Pisa per riportare alla base il suo P-47D duramente colpito dagli artiglieri delle milizie tedesche.



A ricordare quei giorni è lo stesso Tamagnini: “Un giorno – racconta - arrivarono da nord due caccia. Uno era stato colpito ed io, che in quel momento ero a fare i solchi per la semina delle patate, vidi l’aereo cadere dopo aver sbattuto sul crinale, al Passo delle Forbici. L’altro aereo tornò indietro un paio di volte, facendo due giri, forse per vedere dove era caduto e poi se ne andò verso sud. Era mattino”.



“La sera stessa – prosegue Tamagnini - degli uomini, compreso mio padre, portarono il corpo del pilota a casa mia, a Col d’Arciana. Fu steso su un pianale e ricordo molto bene il corpo del povero pilota che era integro. La mattina dopo, i soliti, portarono il nostro a Valbona, per sotterrarlo nel locale cimitero. Ma furono avvisati, non so come, di portare il corpo a Castiglione, dove già c’erano i militari americani. Così si mossero di nuovo, con il corpo in spalla, verso il capoluogo, dove il corpo fu poi rilasciato ai militari i quali, probabilmente, lo trasportarono subito a Pisa, all’aeroporto”.



Ma perché raccontare oggi questa storia? Perché l’episodio è stato riportato in auge dal ritrovamento dei resti dell’aeroplano dopo una lunga ed incessante ricerca sul campo perpetuata da due appassionati di Castelnuovo di Garfagnana, Tommaso Teora e Francesco Pioli, in collaborazione con il gruppo Air Crash Po con il quale è nato un sodalizio che va avanti ormai dal 2013 e che ha portato al rinvenimento di oltre venti siti sull’Appennino (tra Garfagnana, Mediavalle e dintorni di Pievepelago) dove durante la Seconda Guerra Mondiale precipitarono aerei americani, tedeschi ed inglesi.



“Io e Pioli – spiega Teora – abbiamo raggiunto sette volte il punto di caduta del P-47 e abbiamo sempre trovato del materiale. La prima volta è stata la scorsa estate, poi successivamente, nel mese di settembre, una spedizione in forze sul posto, con la partecipazione di Luca Merli del gruppo Ai Crash Po, ci ha permesso di rintracciare altri frammenti dell’aereo: parti della gamba e del vano del carrello, principale, dell’ala, del motore, della fusoliera, oltre a bossoli e frammenti di alluminio avio. Si scava molto, con l’ausilio del metaldetector, e vi assicuro che costa tanta fatica. Ma, forse, regala più soddisfazione che andare a cercare funghi”.



Sempre grazie al signor Tamagnini, poi, è stato possibile per il gruppo rinvenire il punto esatto (un centinaio di metri più in alto) dove l’aereo di Knight andò ad urtare i faggi del crinale prima di precipitare a valle. Qui infatti sono stati rinvenuti frammenti di un’ala, della fusoliera e grossi quantitativi di bossoli calibro 12,7 mm. E ancora oggi è possibile distinguere come i rami degli alberi fossero stati tranciati di netto dall’urto contro l’ala dell’aereo.



La storia del P-47 abbattuto e del suo aviatore, insomma, ha affascinato a tal punto Tommaso Teora che ha deciso di intervistarlo sulla Seconda Guerra Mondiale per raccoglierne le memorie da pubblicare nel suo terzo libro che, probabilmente, sarà presentato a settembre od ottobre.



Foto 1: Luca Merli, Francesco Pioli e Tommaso Teora



Foto 2: Artemio Tamagnini