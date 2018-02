“Fai bei sogni”, secondo appuntamento con Effetto Cinema all’Eden

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 27 febbraio 2018, 22:17

È quanto emerso nel corso del consiglio comunale del 26 febbraio, durante il quale l’assessore al bilancio, avvocato Ilaria Pellegrini, nel portare in approvazione il nuovo piano economico finanziario della TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2018 e le relative tariffe, ha espresso viva soddisfazione per il risultato raggiunto

martedì, 27 febbraio 2018, 17:42

Ancora disagi per i pendolari e gli studenti. Stamattina un altro autobus Ctt Nord, il k5096, si è improvvisamente spento a Lucca, all'altezza di viale Castracani, mentre doveva raggiungere il capoluogo garfagnino. Il pullman si è bloccato in mezzo alla strada recando ulteriori disagi agli altri autobus e agli stessi...

martedì, 27 febbraio 2018, 13:22

Sabato 3 Marzo dalle 22:00 al Grind House Music Pub di Castelnuovo di Garfagnana il concerto dei Fuochi di Paglia, la band che amalgama con gusto ska, jazz, folk e cantautorato. I Fuochi di Paglia tornano in tour con una serie di nuovi concerti ("Ristorantino Tour") e si esibiranno per la prima volta a Castelnuovo per riscaldare l'atmosfera e il...

lunedì, 26 febbraio 2018, 13:50

E’ arrivato il giorno degli Stati Generali della Ristorazione a Castelnuovo di Garfagnana. martedì pomeriggio alle 16 presso la sede di Confcommercio in via Farini, 2, si svolgerà la riunione dei ristoratori di Garfagnana e Valle del Serchio

domenica, 25 febbraio 2018, 18:49

Giovedì 8 marzo, al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, alle 21.30, la storica Compagnia Teatrale "Papalagi" presenterà la sua nuova creazione teatrale, "Forte come un giunco - abbiamo tutte la stessa storia", per la regia di Satyamo Hernandez

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:25

Serata di beneficenza al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana per la raccolta fondi a favore del progetto "Araliya... il sogno continua". Domani sera (sabato 24 febbraio), alle 21, andrà in scena "Musical Gala" con i ragazzi del corso di Musical SSD Sarah Menconi Dance Studios. Ingresso a offerta libera