Castelnuovo



FdI sbarca in Garfagnana con i suoi tre candidati

lunedì, 5 febbraio 2018, 13:52

Gazebo elettorale di Fratelli d'Italia in piazza a Castelnuovo di Garfagnana che, in una domenica gelida, ha portato i suoi candidati al parlamento a illustrare il programma elettorale in vista delle elezioni del 4 marzo.



Sostenuti da tanti militanti e dirigenti locali a prendere la parola sono stati Riccardo Zucconi candidato alla Camera nel collegio uninominale di Lucca in rappresentanza di tutti i partiti del centrodestra (nonché segretario provinciale proprio del partito di Giorgia Meloni), Giovanni Donzelli consigliere regionale FdI e candidato di punta toscano nel proporzionale alla Camera e Marina Staccioli candidata nel Collegio Toscana 1 al Senato ed ex consigliera regionale. Zucconi ha illustrato ai cittadini garfagnini i principali punti del programma elettorale di Fratelli d'Italia: asilo nido gratis e reddito bimbo, prima gli italiani nell'accesso alle case popolari, flat tax e meno tasse alle imprese che assumono e defiscalizzano, no ius soli e blocco dell'immigrazione clandestina, difesa dell'identità italiana, certezza della pena e espulsione immediata per gli stranieri che delinquono (il candidato ha ricordato la situazione delle carceri sovraffollate e tutti i paradossi collegati a questo problema, figlio anche dell'immigrazione) e legge sulla legittima difesa: “Un cittadino non può difendersi da un ladro – ha dichiarato – e anche per le forze dell'ordine è difficile intervenire senza incappare nell'assurdo reato di tortura”.



Zucconi si è concentrato anche sulle problematiche del territorio come lo smantellamento dell'ospedale o i problemi di viabilità irrisolti dalle amministrazioni di centro-sinistra che “ha governato regione, provincia e comuni e avuto Renzi deus ex machina del governo nazionale e ora si ripresenta con gli stessi uomini che hanno dimostrato incapacità o disinteresse nel risolvere gli interessi dei cittadini”.



Il candidato alla Camera del centrodestra ha sostenuto di sposare in pieno “il vincolo di mandato” proposto da Giorgia Meloni: ossia di non cambiare casacca qualora venisse eletto. Staccioli e Donzelli si sono soffermati sul caso Uncem che hanno seguito in prima linea dagli scranni del consiglio regionale (e fuori dagli uffici dell'ente che “dovrebbe fare l'interesse dei territori montani”): “Alla presidenza c'era un certo Oreste Giurlani che è stato arrestato e ora dovrà affrontare un processo con l'accusa di aver fatto finire sul proprio conto corrente migliaia di euro con i quali si sarebbe potuta costruire una scuola per i vostri figli” ha sottolineato il candidato al proporzionale alla Camera.



Dopo il breve comizio di Zucconi, Staccioli e Donzelli numerosi cittadini si sono fatti avanti con gli esponenti di Fratelli d'Italia portando alla loro attenzione le tante problematiche che ha oggi un comune come Castelnuovo Gargagnana, una dimostrazione di fiducia che i candidati intendono ripagare facendole proprie e lavorando affinché le criticità del territorio possano essere ridotte ai minimi termini o eliminate.