"Forse un uomo" in scena all'Alfieri

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 2 febbraio 2018, 23:55

Anche per il bar-gelateria Baiocchi, in piazza Umberto I a Castelnuovo, è giunto il tempo di abbassare la saracinesca. Con il raggiungimento dell'agognata pensione da parte dell'attuale titolare Patrizia Bacci, infatti, il capoluogo perde un altro importante pezzo di storia

mercoledì, 31 gennaio 2018, 18:38

Si tratta del quinto autista Ctt Nord a rilevare il problema del malfunzionamento dei freni su un vecchio pullman K3038. Il sindacato Cub Trasporti. a questo punto, annuncia di voler sporgere denuncia in procura contro l'azienda

mercoledì, 31 gennaio 2018, 10:37

In arrivo a Castelnuovo di Garfagnana risorse statali pari a 159 mila euro per i servizi all’infanzia 0 -6 anni. “Grazie al Governo una grande opportunità per il sistema educativo del territorio”, così Chiara Bechelli, Assessore all’Istruzione, commenta con entusiasmo la notizia.

lunedì, 29 gennaio 2018, 17:19

Il 4 novembre prossimo avranno termine le celebrazioni per il primo centenario della Grande Guerra. Per onorare la memoria di tutti coloro che lasciarono la nostra valle per andare a combattere, l’associazione culturale “Progetto Donna” vorrebbe usare le parole d’amore che essi stessi scrissero o ricevettero mentre erano al fronte

sabato, 27 gennaio 2018, 19:35

L'amministrazione comunale ha voluto radunare tutte (o quasi) le associazioni di volontariato del capoluogo garfagnino per dire loro "grazie" e per studiare soprattutto un modo per migliorare i rapporti con le istituzioni magari creando un organismo di coordinamento

venerdì, 26 gennaio 2018, 18:33

Tutte le scuole dell’Isi Garfagnana si uniscono alle molteplici iniziative portate avanti sul territorio nazionale affinchè la memoria storica non sia solo una definizione ma qualcosa di vivo da cui i giovani traggano insegnamenti per un futuro miglior