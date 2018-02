Castelnuovo



Giornata del rene, screening gratuito in Valle del Serchio

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:02

Giovedì 8 marzo 2018 è in programma la Giornata Mondiale del Rene dedicata alla prevenzione ed alla cura delle malattie renali croniche, indetta dalla National Kidney Foundation (NKF) a cui aderisce la Fondazione Italiana del Rene (FIR), in collaborazione a livello mondiale con la Croce Rossa ma eccezionalmente a Castelnuovo Garfagnana con la locale Misericordia.

A Barga l'iniziativa si svolgerà invece nell'ambulatorio nefrologico all'interno della Dialisi.

Quest'anno l'evento ricorre nella giornata della Festa della Donna ed è dedicato al tema "I reni e la salute delle donne".

Ecco nel dettaglio il programma della Giornata nelle due sedi della Valle del Serchio.

Castelnuovo Garfagnana

L'ambulatorio nefrologico della Dialisi di Castelnuovo, inserito nella struttura di Nefrologia e Dialisi di Lucca, di cui è responsabile il dottor Riccardo Giusti, per iniziativa della referente per la Nefrologia della Valle del Serchio, dottoressa Vita Maria Agate, ha organizzato l'evento che si terrà a Castelnuovo Garfagnana in Piazza Duomo l'8 marzo dalle ore 8.30 alle ore 15.

Nel gazebo che verrà allestito in piazza Duomo a Castelnuovo, grazie alla presenza di volontari della Misericordia, di personale infermieristico e di medici nefrologi, sarà possibile effettuare la misurazione della pressione arteriosa e l'esame per il controllo dell'eventuale presenza di proteine e zuccheri su un campione di urine raccolte al momento. I dati che saranno elaborati nel rispetto assoluto dell'anonimato verranno inviati alla Fondazione Italiana del Rene promotrice dell'iniziativa a livello nazionale, l'integrazione di tutti i dati locali verrà messa a disposizione in un report nazionale da cui sarà possibile ricavare nuovi spunti ed idee innovative.

Barga

All’ospedale “San Francesco” di Barga verrà organizzata l'iniziativa "Porte aperte della Nefrologia" direttamente nell'ambulatorio nefrologico all'interno della Dialisi come dalle ore 9 fino alle ore 13.

Lo scopo principale della manifestazione nel suo complesso è quello di promuovere e diffondere la conoscenza della malattia renale sensibilizzando l'opinione pubblica anche sulla possibilità di fare diagnosi precoce con esami semplici e poco costosi.

Identificare una malattia renale in fase precoce può essere utile per prevenirne l’evoluzione e le complicanze. In questi casi le cure possono infatti essere molto efficaci e la guarigione frequente. Un’adeguata prevenzione delle malattie renali si realizza con il riconoscimento dei primi segni di potenziali problemi per i reni: l’ipertensione arteriosa, la comparsa di proteine nelle urine (proteinuria) ed il diabete, che compromettono la funzione dei reni senza dare disturbi soggettivi al paziente. Oggi i nefrologi sono in grado di controllare l’ipertensione arteriosa, ridurre la proteinuria e curare il diabete, prevenendo il danno renale cronico irreversibile.