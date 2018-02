Castelnuovo



Il M5S di Castelnuovo: "Landi massone? Una notizia che non ci stupisce"

giovedì, 15 febbraio 2018, 22:56

di andrea cosimini

Essere un massone è una colpa? Per il Movimento 5 Stelle evidentemente sì. Tanto che lo stesso codice etico del movimento preclude chiaramente a chiunque sia iscritto ad una qualsiasi loggia massonica la possibilità di candidarsi alle politiche.



Per questo, agli attivisti del M5S di Castelnuovo, non è piaciuta fin dall'inizio la candidatura dell'imprenditore barghigiano Piero Landi nel collegio uninominale per la Camera. Pur non avendo prove certe sulla sua appartenenza alla massoneria, infatti, gli attivisti dichiarano di aver fatto presente ai vertici del movimento le proprie perplessità ben prima che il suo nome apparisse in anteprima sui giornali.



"Ci siamo dissociati da questa candidatura fin dall'inizio - spiega Loris Nari, referente degli attivisti del Movimento 5 Stelle castelnuovese, nonché ex candidato sindaco nel capoluogo - per questo ci siamo rifiutati di fare campagna elettorale. Già prima dell'uscita del suo nome sospettavamo, anche senza averne ovviamente le prove, che Piero Landi potesse far parte di qualche loggia massonica. D'altronde era tra i soci fondatori del movimento politico "Punto a Capo" assieme a Gianluigi Guidi, Maestro Venerabile della Loggia Francesco Burlamacchi all'Oriente di Lucca, e la loro amicizia già destava in noi qualche sospetto".



"La notizia di oggi - incalza Nari - non ci ha stupito ma, casomai, ci ha confermato quanto già sospettavamo e che già avevamo fatto presente ben prima della presentazione delle liste. A nostro avviso bisognava sentire la base. Invece, quella di Landi, è stata una candidatura dall'alto che ci è piombata come una tegola tra capo e collo".



"Ora spetterà ai vertici del movimento decidere cosa fare - conclude l'attivista grillino -. Certo è che se Piero Landi facesse un passo indietro, verrebbe meno il candidato nel collegio uninominale, e rischieremmo di veder decadere tutta la lista a lui collegata anche nel collegio plurinominale. In sostanza, rischieremmo di non avere più candidati alla Camera".