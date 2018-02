Castelnuovo



Importanti lavori a Castelnuovo: pulitura dell’alveo del Serchio e un marciapiede per Torrite

martedì, 20 febbraio 2018, 16:49

di simone pierotti

Proseguono a pieno regime i lavori di manutenzione lungo l’alveo del fiume Serchio, con la messa in sicurezza mediante il taglio della vegetazione. Grazie ad un finanziamento di circa 80.000 euro da parte del Consorzio 1 Toscana Nord, sono stati appaltati alla ditta Massoni P. e M. gli interventi, dal ponte Castruccio fino alla diga di Pontecosi.

Intervento necessario, atteso e sollecitato da tempo dall’amministrazione comunale del capoluogo per una riqualificazione e messa in sicurezza, soprattutto nella sponda presso gli impianti sportivi e i giardini pubblici, da una vegetazione troppo cresciuta e in alcuni casi pericolante, ma anche per un’azione fondamentale a prevenire rischi legati alla movimentazione di piante verso valle in caso di piena.

Altri importanti lavori riguardano viale Giovanni Pascoli lungo la Strada Provinciale n° 13, con la realizzazione di un marciapiede per i pedoni. L’intervento, del costo complessivo di 101mila euro, era auspicato da anni e servirà a garantire la sicurezza di un tratto di strada molto delicato per i pedoni, direzione per e da Torrite.