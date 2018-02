Castelnuovo



Itt Vecchiacchi e Antica Valserchio, un ponte tra istruzione e mondo del lavoro

lunedì, 12 febbraio 2018, 18:33

“La scuola deve diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro – dicono dal MIUR – Per questo deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro”.

Non ci sono dubbi che la scuola abbia un ruolo molto importante nel formare le menti di domani. Dall’istruzione dipende anche il successo economico (e non solo) di un territorio. Per questo motivo anche a Castelnuovo Garfagnana è stato intrapreso un percorso volto ad avvicinare la scuola al mondo dell’imprenditoria: la collaborazione tra la storica azienda tessile Antica Valserchio e l’ Istituto Tecnico Tecnologico Francesco Vecchiacchi ha portato alla nascita del nuovo percorso scolastico Sistema Moda, che ha riscosso apprezzamento e interesse sul territorio, visto il successo delle iscrizioni alla futura classe prima.

La collaborazione tra Antica Valserchio e l’ITT Vecchiacchi, scuola che fa parte dell’ ISI Garfagnana, è comunque iniziato lo scorso anno ed ha permesso la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro che vedono i ragazzi delle classi quarte, proprio in questi giorni, impegnati in attività teoriche e pratiche a Prato, presso l’Istituto Buzzi che già prepara diplomati nel settore tessile. Le attività di alternanza continueranno proprio con visite e stage presso l’azienda nelle sue sedi di Prato e Castelnuovo. Il rapporto di collaborazione ha visto la firma di un protocollo di intesa l’8 gennaio scorso a Firenze tra Regione, Antica Valserchio, il Comune di Castelnuovo Garfagnana, il Comune diMontale (PT), l’Istituto di Istruzione Garfagnana e l’UfficioTerritoriale IX di Lucca e Massa Carrara. Tra gli accordi raggiunti c’è quello che prevede investimenti per la realizzazione di un nuovo sito produttivo a Castelnuovo per AnticaValserchio e la possibilità di un riutilizzo dei locali dismessi da parte della scuola per fini formativi.

“In questo caso – afferma il dirigente scolastico Massimo Fontanelli – l’ITT Vecchiacchi, scuola dell’ISI Garfagnana, si presenta con le sue innovazioni come punto di riferimento non solo per la Garfagnana ma per tutta la Valle e oltre, visto che il percorso di Istruzione Tecnica nel settore Tessile e Moda è unico in provincia di Lucca”