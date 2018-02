Castelnuovo



La Lega ospita a Castelnuovo l'onorevole Guglielmo Picchi

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:53

La Lega Nord Mediavalle e Garfagnana inizia la propria campagna elettorale sul territorio. Lo fa con una "sorpresa", ovvero, con un'ospite d'eccezione che domani sarà presente al gazebo allestito in piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana: l'onorevole uscente e candidato per il collegio Lucca, Massa, Pistoia e Prato Guglielmo Picchi.



Ad annunciarlo, con una nota, il segretario della sezione, nonché consigliere provinciale, Simone Simonini, che ha invitato i cittadini a partecipare alle prossime iniziative.



"Siamo un po' in ritardo con le iniziative - dichiara Simonini -, ma regaleremo delle sorprese. Ci tengo comunque a sottolineare che la nostra sezione è sempre stata sulla piazza (al contrario di altri) anche quando non incombevano eventi così importanti come le elezioni politiche. Sono fiducioso di un buon risultato elettorale, poiché l’attivismo tra la gente per la gente è fondamentale, e questo credo che molti cittadini lo abbiano capito. È invitata pertanto la popolazione ad intervenire per conoscere e porre domande al nostro candidato".