Landi (M5S) tra i cittadini per illustrare il programma

giovedì, 8 febbraio 2018, 10:08

Inizia dalla lucchesia il tour toscano di presentazione del programma PMI del Movimento 5 Stelle con un incontro pubblico venerdì 9 febbraio (alle 21) in sala Suffredini a Castelnuovo. Prima però un confronto con le associazioni di categoria ed una visita ad un'impresa di costruzioni del territorio

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:53

La Lega Nord Mediavalle e Garfagnana inizia la propria campagna elettorale sul territorio. Lo fa con una "sorpresa", ovvero, con un'ospite d'eccezione che domani sarà presente al gazebo allestito in piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana: l'onorevole uscente e candidato per il collegio Lucca, Massa, Pistoia e Prato Guglielmo...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 09:26

Gli studenti della III A del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” prendono parte al progetto dell’Alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con la casa editrice “Gemmi Edizioni, in cui presentano l’annuario dell’Istituto. Gli studenti realizzeranno un libro in cui saranno presenti tutte le foto e le storie delle varie classi

mercoledì, 7 febbraio 2018, 08:55

Riaprirà il Terminal Bus di piazza della Repubblica di Castelnuovo: durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata all’unanimità una delibera con la quale è stato concesso alla CTT Nord, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico, il diritto di superficie di tale area per 12 anni

lunedì, 5 febbraio 2018, 13:52

Fratelli d'Italia presente domenica in piazza a Castelnuovo di Garfagnana per presentare i tre candidati Riccardo Zucconi, Giovanni Donzelli e Marina Staccioli. I tre hanno parlato del programma elettorale ponendo l'accento su alcune problematiche locali come la sicurezza, la sanità, la viabilità e il caso Uncem

domenica, 4 febbraio 2018, 09:32

“Forse un Uomo” è uno spettacolo che propone una selezione di monologhi e canzoni tratte dal Teatro-Canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il geniale format che il duo creò e presentò per la prima volta nel 1970, e che da allora Gaber portò sulla scena sempre con grande successo