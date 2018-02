LeU a Castelnuovo: "Il nostro obiettivo è ridare una casa politica alla sinistra"

Castelnuovo



Un pubblico di facce note: dall'ex sindaco di Castelnuovo Sauro Bonaldi, all'ex presidente del Gal Garfagnana Luigi Favari, fino agli attuali amministratori del capoluogo, il capogruppo di maggioranza Carlo Biagioni e l'assessore al bilancio della giunta Tagliasacchi Ilaria Pellegrini. Assieme a loro, un numero discreto di sostenitori della sinistra, per lo più, delusi dall'esperienza governativa del Pd e, soprattutto, dal suo segretario nazionale, nonché ex premier, Matteo Renzi.



L'occasione: l'incontro pubblico con i candidati di Liberi e Uguali per i collegi di Camera e Senato, Cecilia Carmassi e Luca Baccelli, presso il Bar Aurora di Castelnuovo di Garfagnana, accompagnati da un ospite speciale, ovvero Roberto Speranza, capolista di LeU per il collegio plurinominale della Camera. Un incontro avvenuto a distanza di due settimane esatte dal giorno delle elezioni politiche. Quindi, nelle ore decisive di questa campagna elettorale.



Tante le questioni affrontate, a partire dalle politiche della montagna, fino alla riduzione dei servizi, con un lungo intervento da parte del candidato Luca Baccelli (fratello dell'altro Baccelli, Stefano, candidato dal Pd nel collegio uninominale per la Camera) sulla spinosa questione del "pirogassificatore" alla Kme di Fornaci di Barga.



Ad introdurre l'evento ci ha pensato Rodolfo Lombardi che ha rotto subito il ghiaccio mettendo sul tavolo una serie di problemi che, a suo avviso, riguarderebbero la Valle del Serchio e che sarebbero frutto di anni di politiche sbagliate.



"Intanto - ha esordito Lombardi - possiamo dire di essere tra "compagni" visto che questo termine, da noi, vuol dire "più che amici". I problemi da affrontare sono molti. A partire da quelli riguardanti le aree periferiche e di montagna e, ad essi, collegati quelli dei servizi: sanità, viabilità e trasporti. In particolare, sulla sanità, ritengo che abbiamo perso una grossa opportunità di fare l'ospedale unico per una diatriba tutta interna al Pd. Poi c'è il problema del lavoro, e del progressivo slittamento a valle, che genera abbandono. Infine il problema dei troppi comuni e dell'Unione dei comuni che, a mio avviso, non funziona. Senza contare le esperienze passate di enti come il Gal che altro non erano se non un organismo dove piazzare gli amici degli amici".



Tutti temi a cui hanno cercato di rispondere i tre candidati di Liberi e Uguali che però, prima di passare alle soluzioni, hanno voluto raccogliere dal pubblico tutti gli spunti possibili.



E' stato chiesto quindi l'intervento della cittadinanza. E il primo ad esprimersi è stato un cittadino che ha subito portato l'attenzione sul tema scomodo della Kme. Quindi un altro elettore presente ha puntato il dito contro l'attuale campagna elettorale che, molto spesso, passa sopra le reali esigenze della popolazione e ha lanciato l'appello alla lista LeU di far risorgere la politica nel nostro paese. Un altro cittadino ha invece chiesto di pensare più ai diritti della gente, focalizzandosi sul problema delle precarietà che, anche in Garfagnana, indebolisce i sindacati e gli stessi lavoratori. Poi sono stati sollevati altri temi come quello, già citato, della sanità (soprattutto nelle zone disagiate come la nostra), della messa in sicurezza del territorio (da vedere anche come chiave di rilancio turistico) e della tutela dell'ambiente. Infine l'appello di un cittadino a fare qualcosa per smuovere le coscienze dei giovani e combattere la loro rassegnazione verso la politica.



I tre candidati hanno approfittato della presenza degli amministratori locali per chiedere anche un loro intervento prima di passare alle proposte della lista. A tal proposito ha preso la parola l'assessore al bilancio di Castelnuovo Ilaria Pellegrini che ha parlato delle difficoltà per le amministrazioni di governare i piccoli comuni a causa dei continui tagli agli enti locali.



"Vorrei porre l'attenzione - ha incalzato Pellegrini - proprio sulla difficoltà di amministrare un territorio. In particolare negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un depotenziamento dei mezzi a disposizione delle amministrazioni locali. Prendendo l'esempio di Castelnuovo, negli ultimi 10 anni, abbiamo registrato un taglio di 500 mila euro del fondo di solidarietà e questo ci ha costretto a ricercare sempre di più fondi extra-bilancio. Bisogna invece ridare più valore agli enti locali e ridurre la burocrazia a fronte di personale ridotto all'osso".



Mentre su Kme ci riserviamo di riportare la posizione di Liberi e Uguali, resa con chiarezza dal candidato Luca Baccelli durante l'incontro, in un articolo a parte, sul programma elettorale della lista per dare una risposta anche ai tanti temi sollevati dai presenti al bar Aurora riportiamo alcuni passaggi salienti dell'intervento conclusivo del candidato Roberto Speranza: "Il senso della nostra lista - ha concluso - è proprio quello di ridare una casa politica dove potersi confrontare e dove poter discutere come abbiamo fatto oggi. Adesso ci presentiamo come una lista, ma in futuro dovremo strutturarci come un vero e proprio partito. Al primo punto del nostro programma c'è la lotta contro le disuguaglianze. E in questo punto rientrano tranquillamente i problemi sollevati a più riprese durante questo incontro. Ovvero quelli relativi alle aree interne e ai servizi. Negli ultimi anni, purtroppo, le riforme hanno penalizzato quest'ultime. Giustamente sono state messe al centro le questioni riguardanti la riduzione degli sprechi però, in molti casi, si sono eliminati degli enti senza sapere dove mettere le loro funzioni (vedi l'esempio delle province). Guardando al panorama politico nazionale c'è Berlusconi che si ripresenta e propone la "flat tax", che è un'idea per pochi e non per molti; c'è Salvini che risulta pericoloso per i tempi in cui viviamo; ci sono i 5 stelle che sulla questione dell'antifascismo e dell'antirazzismo mantengono una posizione ambigua; e c'è il Pd che, anch'esso, su queste questioni si nasconde un po'. L'idea che abbiamo noi di società, invece, è un'idea di sinistra che mette al centro lavoro, scuola e sanità perché si sta costruendo una società per cui chi ha i soldi va avanti, mentre chi non li ha resta indietro".