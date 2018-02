Castelnuovo



L’orchestra giovanile del New England Conservatory al Teatro Alfieri

venerdì, 16 febbraio 2018, 17:51

di simone pierotti

Martedì 20 febbraio il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana ospiterà una tappa del Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili, nato 17 anni fa da un’idea e dall’impegno del Maestro Elio Antichi, baritono e direttore del Coro “Il Baluardo” di Lucca.

L’appuntamento è di quelli da non perdere visto che ad esibirsi sul palco del Teatro castelnuovese ci sarà l’Orchestra Giovanile del NEC (New England Conservatory), una delle più prestigiose scuole di musica indipendenti americane, proveniente direttamente da Boston in Massachussets.

L’Orchestra suonerà musiche di Rossini, Sousa e Colgrass diretta dal Maestro Michael Mucci e l’ingresso sarà gratuito. Una bella opportunità per gli amanti della musica di qualità, una serata di livello culturale assoluto che si inserisce in un mese molto ricco per il Teatro Alfieri in cui si alternano spettacoli di musica, prosa, solidarietà, musical. Tutti gli aggiornamenti sugli spettacoli teatrali sono consultabili sulla pagina facebook ufficiale del Teatro Alfieri.