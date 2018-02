Castelnuovo



Mallegni (FI): “Bisogna ridare speranza alla gente della Valle del Serchio”. Critiche a Marcucci, Puglia lo sostiene

domenica, 18 febbraio 2018, 16:45

di loreno bertolacci

Iniziare a descrivere un evento dalla fine non sarebbe giusto, ma in questo caso, forse meglio che in altre circostanze, è giustificabile. Si può riassumere quanto è emerso nell’incontro di ieri sera in Castelnuovo Garfagnana alla sala Suffredini con la frizzante conclusione del sindaco di Vagli. Mario Puglia, che ha assistito per tutta la serata all’incontro con Massimo Mallegni, intervenendo alla fine, ha spiegato le ragioni per le quali appoggia la candidatura al senato dell’amico. Evidenziando il fatto di essere un’ indipendente, quindi non legato ad alcun partito ma, se mai, alle persone, Mario Puglia, ricordando la lunga amicizia che lo lega a Massimo Mallegni da tanti anni, più precisamente dal novantadue quando entrambi hanno vissuto momenti difficili, ha descritto la lunga esperienza dell’amico come sindaco di Pietrasanta per tre mandati consecutivi ed il suo attaccamento la territorio della valle del Serchio. Ha descritto come un deserto il lungo periodo di gestione della cosa pubblica da parte del PD nei vari comuni della Garfagnana, nella provincia di Lucca e nella regione Toscana.



"Il nuovo impegno politico di Mallegni - dichiara Puglia - ripartendo proprio dalla Garfagnana, dimostra che tipo di persona sia Massimo e quanto grande è il suo interesse alle nostre zone. Se voi pensate che la sanità, il lavoro e le strade siano state gestite bene, allora votate per quelli che ci sono stati fino ad ora; se voi pensate invece che le cose non siano state fatte bene allora votate per Mallegni”.



La dichiarazione di Mario Puglia, convinto sostenitore dell’amico, ha concluso in modo colorito una serata alla quale, nonostante il tempo inclemente, ha visto un discreto numero di partecipanti e sostenitori del candidato al senato. Ha spiegato in modo semplice quanto possa essere determinante una “flat tax” anche per le piccole realtà aziendali della valle che spesso non pagano quanto dovuto al fisco perché l’imposizione è troppo alta.



Altro argomento importante la sanità che, in una realtà come la nostra, deve essere salvaguardata e garantita con il mantenimento dei presidi e dei servizi. Non si può pensare che tutto avvenga con trasferimenti dei pazienti verso centri più grandi essendo la nostra realtà territoriale ben diversa da quella di altri comuni come Pietrasanta. Non si può sempre fare ricorso all’elisoccorso, ma si debbono dotare le strutture esistenti in modo da poter far fronte in modo ampio alle prime necessità di soccorso.



Altro argomento trattato sono gli aiuti alle famiglie che hanno bambini con un contributo di oltre trecento euro creato lasciando in busta paga l’INPS da versare all’erario per i primi tre anni di vita dei figli. Ai comuni e alle province vanno lasciate più risorse in modo da far fronte ai costi di gestione del territorio; l’assenza di manutenzione delle strade in provincia di Lucca amministrata per anni da Baccellli ne è l’esempio tangibile che tutti possono riscontrare. L’esperienza di un assegno di aiuto alle famiglie con un anziano in casa maturata nei suoi tre mandati politici è stato un altro tema trattato da Mallegni nell’incontro. Non si deve dimenticare il progressivo invecchiamento della popolazione della valle del Serchio, aiutare le famiglie a mantenere in casa un anziano, magari pagando una badante diventa un importante traguardo sociale. “Flat tax”, contributo per i bambini e anziani, sanità più giusta faranno ripartire la crescita anche delle zone belle ma più disagiate come la Garfagnana sostiene Mallegni. Per fare questo però si dovrà fare una riforma costituzionale seria, non come quella proposta dal PD, rispettando le istituzioni e la costituzione.



Amarezza alla fine ha espresso Massimo Mallegni per gli attacchi del senatore Marcucci che in alcune circostanze avrebbe consigliato all’avversario politico di iscriversi all’anagrafe antifascista prima di parlare. Massimo Mallegni ha dichiarato di aver firmato il registro un mese prima della visita all’ossario di Sant’Anna di Stazzema da parte del senatore Marcucci con Matteo Renzi. Continua Mallegni: ”Su certe cose non si dovrebbe fare una propaganda politica, certe cose si portano nel cuore in silenzio e senza che nessuno lo sappia o lo veda. Non facciamo questa polemica, non facciamo questa propaganda. Forse il senatore Marcucci è stato male informato o forse è stato vittima di un po’ di nervosismo politico derivato dagli ultimi sondaggi.”



Ha concluso la serata garantendo che il suo ruolo, una volta eletto senatore, non sarà solo quello di portavoce delle istanze del territorio a Palazzo Madama, ma continuerà con la presenza costante nella valle, in un continuo rapporto con i cittadini, con le istituzioni locali fino a venire a noia, atteggiamento che conoscono bene gli abitanti del comune di Pietrasanta del quale è stato per tanti anni sindaco. Insomma una presenza costante “dell’uomo venuto dal mare”.