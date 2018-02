Castelnuovo



Professione Donna: incontro con le imprenditrici

venerdì, 9 febbraio 2018, 09:31

Sabato 10 febbraio alle 17, in Saletta Suffredini (x-Archivio), l'Associazione Culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana presenta l'incontro con le imprenditrici Francesca Fazzi, Norma Jane Bishop e Marina Donati: unite dall’impegno nel proprio lavoro, racconteranno le loro storie e la loro passione, del come sono riuscite a realizzare un’impresa, pur piccola che sia. Modera l’incontro Claudio Crudeli.



Francesca Fazzi è socia e presidente della Maria Pacini Fazzi editore srl fondata dalla madre Maria nel 1961. Fra le numerose iniziative a lei legate e da lei ideate e promosse, la prossima uscita nel 70esimo anniversario dell'entrata in vigore delle leggi razziali in Italia sarà dedicata a Rita Levi Montalcini. Norma Jane Bishop, editor della rivista Tuscany’s Grapevine, spiega come "nella mia esperienza lavorativa, quello che più mi ha ispirato è la comunicazione, attraverso le culture, geografie e valori, tramite letteratura, storia/e e tradizioni. Mi piace particolarmente collaborare e coordinare gli sforzi di scrittori, che possono essere giornalisti come poeti, oppure artisti e altre persone creative di qualsiasi età. Mi piace lavorare con persone entusiaste riguardo alle cose che possono e che non temono di tentare. Dibattiti e dialogo energetico mi ispirano.”



Marina Donati, nostra conterranea di Fosciandora, nel 1985 ha dato vita, da sola - "dato che nessuno aveva pensato seriamente a recuperare vecchie tradizioni" - "La Tessandora", azienda artigianale di tessitura con telai a mano. Da allora e fino al 2013 ha realizzato tessuti, biancheria, accessori di grande pregio e di grande bellezza conquistando, a buon diritto, una vasta fama.



L’obiettivo del progetto "Professione Donna. Viaggio alla scoperta del multiforme universo femminile" è quello di risaltare le mille risorse, la creatività, la genialità femminile, attraverso presentazioni, incontri, eventi, spettacoli con donne che sono riuscite a realizzare la propria passione anche in ambiti diversi dal proprio lavoro o che ne hanno fatto una professione, donne che hanno saputo affrontare e superare ostacoli, donne che si sono realizzate pienamente aiutando gli altri.



Il progetto è patrocinato da Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Proloco Castelnuovo di Garfagnana, Unione dei Comuni della Garfagnana e dalla Commissione Pari Opportunità di Castelnuovo di Garfagnana.