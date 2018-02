Castelnuovo



Progetto Donna, incontro con le poetesse Cinzia Dini e Alba Donati

venerdì, 23 febbraio 2018, 09:46

Sabato 24 febbraio l'associazione culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana presenta l'incontro con le poetesse Cinzia Dini e Alba Donati: due voci dell’anima che pur esprimendosi con poetiche diverse, sono unite dalla passione per la scrittura attraverso la quale si esprimono. L’incontro sarà moderato dalla professoressa Floriana Balducci e da Chiara Bechelli, assessore alle pari opportunità del comune di Castelnuovo di Garfagnana.



Cinzia Dini, è nata a Castelnuovo di Garfagnana nel 1969 e vi risiede tuttora. Intelligente, sensibile e tenace, affetta fin dalla nascita da una grave disabilità che le impedisce di camminare, controllare i propri movimenti e parlare correttamente, Cinzia è riuscita a superare la barriera comunicativa tra sé e gli altri grazie alla video scrittura ed alla poesia. Ha iniziato a scrivere poesie a 19 anni “per non darla vinta al dolore”, non per sfogarsi ma “per mettermi davanti agli occhi le cose che dovevo fare per mandare avanti una vita come la mia nel modo migliore”.



Ha pubblicato tre raccolte: “Un’altra vita” (1996), “Vita mia” (2005) e “Schegge di emozioni” (2015). Molti i riconoscimenti ed i premi letterali ricevuti, l’ultimo dei quali le è stato assegnato a Barga nel 2016 dalla giuria della Quarta edizione del Premio “Giovanni Pascoli – L'Ora di Barga”.



Alba Donati, poetessa, critica letteraria italiana e curatrice di eventi e festival, è nata a Lucca, vive tra Firenze e Lucignana. Ha esordito su Poesia nel 1993 nella rubrica di Milo De Angelis e pubblicato la sua prima raccolta “La Repubblica contadina” nel 1997 (Premio Mondello Opera Prima e Premio Sibilla Aleramo).



I numerosi e prestigiosi premi letterari assegnati ad ogni sua pubblicazione la collocano di diritto tra le migliori poetesse italiane contemporanee.



Il suo poema “Canto per la distruzione di Beslan” è stato musicato dall'Orchestra Regionale della Toscana e rappresentato al Teatro Verdi di Firenze nel 2009 ed anche tradotto in inglese.



E' la prima donna ad esser stata nominata Presidente dello storico Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze, incarico che ricopre tutt’ora.



L’obiettivo del progetto "Professione Donna. Viaggio alla scoperta del multiforme universo femminile" è quello di risaltare le mille risorse, la creatività, la genialità femminile, attraverso presentazioni, incontri, eventi, spettacoli con donne che sono riuscite a realizzare la propria passione anche in ambiti diversi dal proprio lavoro o che ne hanno fatto una professione, donne che hanno saputo affrontare e superare ostacoli, donne che si sono realizzate pienamente aiutando gli altri.



Il progetto è patrocinato da comune di Castelnuovo di Garfagnana, Proloco Castelnuovo di Garfagnana, Unione dei comuni della Garfagnana e dalla commissione pari opportunità di Castelnuovo di Garfagnana.