Castelnuovo



Ricomincia a battere il cuore della Garfagnana per lo Sri Lanka

sabato, 10 febbraio 2018, 23:26

di andrea cosimini

Un progetto partito dieci anni fa, sotto l'allora amministrazione Bonaldi, e riportato alla luce oggi grazie soprattutto all'associazionismo locale che ha dimostrato, per l'ennesima volta, lo spirito solidale che da sempre lo contraddistingue. Il progetto si chiama "Araliya" ed è nato con lo scopo di fornire una risposta concreta di aiuto alla popolazione cingalese dopo la tragedia dello Tsunami.



Un sogno diventato realtà. Il progetto, infatti, è riuscito negli anni a realizzare un centro polifunzionale in Sri Lanka, costruito ed inaugurato nel 2007, nel distretto di Galle nel villaggio di Unawatuna. Un modo per formare e inserire molti ragazzi nel mondo del lavoro con tre percorsi di formazione legati al mondo dell'informatica, dell'elettronica e dell'artigianato.



Anima ideatrice del progetto un viareggino, Stefano Benedetti, fondatore dell'associazione che opera in loco "Home x People x Home". E' stato lui il primo a meravigliarsi del rinnovato entusiasmo manifestato dell'associazionismo garfagnino nei confronti di questo progetto che, seppur datato nel tempo, ha evidentemente lasciato una traccia nel cuore e nell'anima di molti di coloro che lo hanno vissuto in prima persona. Tanto che sono in previsione due grandi eventi (uno il 24 febbraio e uno il 19 maggio) a Castelnuovo ai quali hanno già dato la loro adesione molte associazioni tra cui Comete, Autieri, Cefa, Cefa Baskin, Protezione Civile Castelnuovo di G., Misericordia Castelnuovo di G. e Il Sogno.



"Sono contento - ha commentato Benedetti - perché mi sento di nuovo accolto in questa terra. E parlo a nome anche di tutti i ragazzi dello Sri Lanka che hanno ben presente chi sono i loro donatori. Siamo un'associazione che non ha mai progettato ed esportato idee in loco, ma ha sempre pensato e fatto tutto sul territorio".



"Nel 2007 - ha spiegato Benedetti -, dopo lo Tsunami, abbiamo costruito un centro dove ha preso vita tutta la programmazione che ha portato poi all'implementazione di ciò che noi già prima, come associazione, abbiamo portato avanti in Sri Lanka. Fino al 2012 abbiamo formato e inserito nel mondo del lavoro molti ragazzi disagiati e poveri con tre percorsi di informatica, elettronica e artigianato".



"L'idea di riproporre questo progetto - ha quindi dichiarato -, proprio in questo momento, è nata dalla volontà di mostrare un modello di come si può fare cooperazione internazionale. Il nostro obiettivo, infatti, rimane quello di ottimizzare al massimo le spese e lasciare che questi ragazzi crescano assieme ai progetti. Dal 2012, sotto indicazione degli enti locali, ci siamo dedicati principalmente ad implementare l'offerta con un progetto mirato ai ragazzi diversamente abili. La disabilità in Sri Lanka è 50 anni indietro rispetto a noi. Tutto ciò che non va da noi, là sarebbe l'eccellenza. La nuova sfida, dal dicembre 2020, è quindi quella di portare questo progetto ad una forma di autonomia e abbattere le barriere (molto forti) che persistono nel mondo del lavoro. Vogliamo potenziare soprattutto i settori dell'elettronica e dell'artigianato, arrivare all'apertura di una bottega all'interno del centro che abbia un occhio rivolto alla vendita online, e portare infine i servizi all'esterno del centro".



A sposare immediatamente il rilancio dell'iniziativa ci ha pensato l'amministrazione di Castelnuovo che, nella persona del vice-sindaco Patricia Tolaini e dell'assessore Chiara Bechelli, ha voluto fare sentire la propria presenza alla conferenza di stampa di presentazione del progetto prevista oggi pomeriggio (sabato 10 febbraio) in Sala Suffredini.



"Il progetto è partito dieci anni fa con l'allora sindaco Sauro Bonaldi - ha esordito Tolaini - e ora è stato riportato finalmente alla luce. Il comune cercherà di facilitarlo in tutte le maniere dando fin da subito il proprio patrocinio e mettendo a disposizione dei volontari tutto il supporto di cui avranno bisogno".



La parola è quindi passata a Sauro Bonaldi, ex primo cittadino del capoluogo, in carica proprio nel momento in cui il progetto partì in Garfagnana: "Sono passati 10 anni - ha detto - ma con Stefano abbiamo continuato a tenere contatti. La sua è un'associazione che abbiamo visto crescere, seppur da lontano. Un'esperienza che mi ha lasciato il segno. Dello Sri Lanka mi ha colpito soprattutto l'apertura e la voglia di vivere che ha questa popolazione, ma allo stesso tempo le difficoltà, per noi banali, ma per loro enormi. Due parole d'obbligo infine le voglio spendere per l'associazionismo locale. L'entusiasmo e lo spirito solidale dimostrati, infatti, quasi non me l'aspettavo visto che il progetto era così datato".



Silvia Bianchini, in veste di sostenitrice del progetto, ma anche di consigliere comunale e di presidente di una delle associazioni che hanno aderito al rilancio, si è occupata quindi di ricordare a tutti com'è nata l'idea di questo sogno che oggi continua: "L'idea del rilancio di questo progetto - ha spiegato - è nata da una chiacchierata in amicizia tra coloro che si occuparono all'epoca della questione in prima persona. Con quell'esperienza hanno infatti mantenuto un contatto personale e affettivo. L'idea era appunto di riportare sul territorio un progetto che era nato sul territorio stesso. Un modo per far vedere che il progetto è sempre lì, in piedi, e sta dando i suoi frutti. Le associazioni hanno aderito subito dando il loro sostegno con grande entusiasmo. Ma questa è solo la partenza, il progetto vuol essere esteso a 360°".



Un'altra testimonianza è stata fornita poi da Vincenzo Suffredini, sostenitore anch'egli del progetto, e rappresentante di diverse associazioni aderenti all'iniziativa: "Parliamo di un progetto - ha affermato - che va al di là delle istituzioni. A me, personalmente, ricorda un percorso che è stato vissuto in maniera intensa. Un percorso che è diventato realtà. Dopo lo Tsunami, infatti, ricordo che chiamai il dipartimento per sapere com'era la situazione. Ci dissero di non mandare aiuti perché il rischio era che non arrivasse niente. Con il sindaco Bonaldi, quindi, ci si guardò e si pensò a cosa fare. Ecco allora che si presentò la figura di Stefano, da Viareggio, che cercava un partner per poter partire con il suo progetto. Ci siamo fidati subito. Da uno schizzo di Stefano, fatto sul tavolo dell'allora sindaco, è nato infatti il progetto".



A riepilogare le due iniziative portate avanti sul territorio per rilanciare questo progetto ci ha pensato infine la responsabile marketing Federica Fabbiani: "Sono due i progetti per il futuro: il primo riguarda l'evento del 24 febbraio al Teatro Alfieri di Castelnuovo, alle 21, con una serata di spettacolo, il Musical Gala, con i ragazzi del corso di musical SSD Sarah Menconi Dance Studios. Una serata di divertimento e di svago alla quale sarà ovviamente legato il progetto "Araliya" con un raccolta fondi (l'ingresso sarà ad offerta) e la presentazione del progetto stesso. Il secondo grande evento, poi, riguarda lo spettacolo di intrattenimento, divertimento e gastronomia che si terrà il 19 maggio per le vie di Castelnuovo con la partecipazione delle associazioni del territorio e il coinvolgimento delle frazioni".