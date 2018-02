Castelnuovo



Ristoratori della Valle uniti per l'anno del cibo

venerdì, 9 febbraio 2018, 15:49

I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dei beni culturali e del turismo comunicano che i ministri Dario Franceschini e Maurizio Martina hanno proclamato il 2018 Anno nazionale del cibo italiano.



Per questo motivo, il sindacato dei ristoratori di Confcommercio assieme alla condotta Slow Food della Garfagnana e Valle del Serchio promuove un incontro tra tutti i ristoratori della Valle. L’appuntamento è stato ribattezzato come una sorta di “Stati Generali della Ristorazione” visto che da ormai diverso tempo in Garfagnana e Mediavalle manca un gruppo di ristoratori che si riunisca per discutere delle proprie problematiche.



Confcommercio e Slow Food propongono dunque un primo appuntamento, martedì 27 febbraio alle ore 16 presso la sede di via Farini a Castelnuovo, aperto a tutti, soci e non soci, per creare un forte gruppo di ristoratori della zona che possa essere attivo a livello sindacale e di promozione del territorio. Infatti, uno dei primi argomenti da discutere riguarderà proprio l’anno del cibo italiano 2018 ed un evento da realizzare in Valle. Ma ci sarà spazio anche per un aggiornamento sulla normativa Haccp riguardo le prossime novità che entreranno in vigore da metà aprile. Insomma, un incontro a 360 gradi per far ripartire il mondo della ristorazione in Valle.



Prenderanno parte all’appuntamento alcuni membri del consiglio provinciale di Fipe Confcommercio, tra cui il presidente Benedetto Stefani che è anche membro di giunta a livello nazionale e quindi ha un filo diretto che può unire la Garfagnana a Roma.