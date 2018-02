Castelnuovo



Ristoratori uniti a Castelnuovo

lunedì, 26 febbraio 2018, 13:50

E’ arrivato il giorno degli Stati Generali della Ristorazione a Castelnuovo di Garfagnana. martedì pomeriggio alle 16 presso la sede di Confcommercio in via Farini, 2, si svolgerà la riunione dei ristoratori di Garfagnana e Valle del Serchio. Un incontro, fortemente voluto da Fipe Confcommercio con la collaborazione di Slow Food, per creare un gruppo di ristoratori della zona pronto ad affrontare tutte le tematiche del settore. E si partirà subito forte con le iniziative legate all’Anno del Cibo 2018, indetto dal Ministero, fino alle novità Asl che riguardano l’acrilammide e gli allergeni.



«Sarà un incontro che avrà una triplice valenza – dice il presidente provinciale Fipe, Benedetto Stefani – l’obiettivo principale è far nascere il gruppo, ma ci sono subito fatti concreti da affrontare tra eventi e normativa Asl. Daremo risposte e raccoglieremo sollecitazioni che però dovranno essere affrontate tutte insieme».



L’incontro è aperto a tutti i ristoratori senza alcun vincolo di appartenenza all’associazione di categoria «perché in questa fase la cosa importante è formare il gruppo poi chi vorrà potrà associarsi a Confcommercio perché siamo certi che ne saprà cogliere il valore sia in termini di sindacato che di servizi».



Le novità Asl partiranno dall’11 aprile quando sarà in vigore un nuovo regolamento che interesserà l’acrilammide, una sostanza che si può formare nelle patate, nel pane, nella pizza, nei cereali, nel caffè ed in altri alimenti e che è stata individuata come cancerogena. Si parlerà anche di allergeni, la cui normativa è già in vigore, ma dal 9 maggio saranno attive anche le pesanti sanzioni per chi ancora non si è messo in regola.