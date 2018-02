Castelnuovo



Santa Croce, chiusa via principale per lavori

giovedì, 22 febbraio 2018, 08:57

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, per consentire la posa in opera delle attrezzature necessarie ai lavori per il depuratore dell'ospedale di Castelnuovo Garfagnana, si rende indispensabile procedere alla chiusura della via dell'ospedale a Castelnuovo (accesso principale allo stabilimento) dalle ore 22 alle ore 6 di giovedì 22 febbraio 2018.

La viabilità sarà garantita dall'accesso in senso unico alternato dalla via dei Cappuccini ed il traffico sarà regolamentato da personale dedicato.

L'Azienda si scusa con la cittadinanza per eventuali difficoltà che dovessero sorgere ma ricorda che si tratta di un intervento importante ed inderogabile.