Castelnuovo



"Selfie di noi": studenti del liceo a lavoro per l'annuario dell'istituto

mercoledì, 7 febbraio 2018, 09:26

Gli studenti della III A del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” prendono parte al progetto dell’Alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con la casa editrice “Gemmi Edizioni, in cui presentano l’annuario dell’Istituto. Gli studenti realizzeranno un libro in cui saranno presenti tutte le foto e le storie delle varie classi. Con questo progetto saranno coinvolti in un lavoro più impegnativo rispetto alle ore lavorative estive che spesso sono sottovalutate. Questo sarà un ricordo indelebile che farà tornare in mente dei momenti condivisi durante il percorso scolastico.

Per tutti coloro che avranno voglia di seguire il nostro progetto possono trovarci sui vari social:

-Instragam: isigarfagnanaselfiedinoi

-Facebook: Selfie Di Noi Isi Garfagnana

Oppure sulla nostra email isigarfagnanaselfiedinoi@gmail.com