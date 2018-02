Castelnuovo



Serata per lo Sri Lanka all'Alfieri con il Musical Gala

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:25

Serata di beneficenza al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana per la raccolta fondi a favore del progetto "Araliya... il sogno continua". Domani sera (sabato 24 febbraio), alle 21, andrà in scena "Musical Gala" con i ragazzi del corso di Musical SSD Sarah Menconi Dance Studios.



La direzione artistica sarà affidata a Elisa Marangon e Sarah Menconi, le coreografie a Gaia Guidugli e la regia a Elisa Marangon. L'ingresso è a offerta libera. La serata è patrocinata dal comuna di Castelnuovo di Garfagnana e dall'Unione dei Comuni della Garfagnana.



"Durante la serata - spiegano gli organizzatori - presenteremo il progetto che ci ha visti in passato con gli aiuti per la realizzazione del Centro polifunzionale per bambini e ragazzi, costruito e inaugurato nel 2007 in Sri Lanka nel post tsunami, e che oggi vuole crescere ancora allargando la proposta di attività e aiuto in particolare a bambini con disabilità motorie e psichiche. Questa serata di solidarietà vuole essere dunque l'occasione per rimettere in moto l'attenzione di tutti e raccogliere fondi per questo importante progetto rafforzando così il legame che abbiamo instaurato con lo Sri Lanka".



Le associazioni promotrici del progetto sono: Comete, Autieri, Misericordia, Il Sogno, Cefa, Cefa Baskin, Protezione Civile, Home x peolple x Home.