Castelnuovo



Tpl, Cub Trasporti denuncia: "Ennesimo disagio, evidente il disinteresse della politica"

mercoledì, 21 febbraio 2018, 14:12

Cub Trasporti torna a denunciare l'ennesimo disagio sui pullman Ctt Nord. Ieri (20 febbraio), infatti, un autista alla guida del pullman K5090 ha dovuto fermare immediatamente il mezzo per motivi di sicurezza con le porte che non si chiudevano né si riaprivano come già era stato segnalato solo il giorno precedente. Nonostante la segnalazione, però, il sindacato denuncia come l'autobus sia stato comunque rimesso in servizio così da creare nuovamente fortissimi disagi sulla linea che collega Lucca a Castelnuovo di Garfagnana, con partenza da Piazzale Verdi alle 13.07.



"È evidente, alla luce anche di questo episodio, il disinteresse delle amministrazioni locali per il Tpl - attacca Cub Trasporti - e la prova, più evidente, è che i cittadini Lucca pagano per un servizio che non è degno di tale nome. La mobilità pubblica efficiente è una peculiarità che appartiene alle società più evolute e ad una classe politica responsabile. Cub Trasporti non intende soccombere di fronte all’atteggiamento individualista e non si stanca di rappresentare un altro modo di vivere la città, più solidale e sostenibile, nel quale la mobilità che privilegia il mezzo pubblico è il simbolo più evidente. E’ di qualche giorno fa un nostro intervento-articolo sul tema dei parcheggi e della mobilità, ed in passato Cub Trasporti si è sempre speso in battaglie per denunziare lo sfacelo che investiva tutte (o quasi) le società di trasporto pubblico dell’isola in generale e della nostra città in particolare: società bloccate nei loro servizi, che ricordiamo sono beni pubblici essenziali, dalle solite dinamiche della politica nostrana. Il funzionamento delle città è legato in modo imprescindibile alla facilità e alla capacità di spostamento di persone e merci nel rispetto degli impatti ambientali e sociali. Pertanto il tema della mobilità sostenibile nelle aree urbane è di assoluta priorità per il futuro delle nostre città e, quindi anche, per lo sviluppo economico e sociale complessivo nel mondo e, in particolare, in Italia".



"Purtroppo però - incalza Cub Trasporti - il trasporto pubblico nella nostra provincia è abbandonato a sé stesso con una politica assente e distante alle reali necessita dei cittadini. E' evidente il disinteresse delle amministrazioni locali, dei politici, sia di maggioranza che della stessa opposizione che invece dovrebbe essere presente. I lucchesi pagano un servizio che non è degno di tale nome. La causa? Società partecipate che sono il parcheggio di politici trombati incapaci e fedeli solo ai partiti. È consuetudine giornaliera ormai che, a causa della carenza cronicizzata di personale e di autobus, nonché per una inefficiente organizzazione di tutte le officine partendo da quella di Lucca, ma cosi anche a Pisa, saltano i turni di guida e conseguentemente le corse, e si mettono pezze la dove mancano mezzi facendo corse aggiunte di altri turni causando disservizi notevoli nei confronti dell’utenza. Gli abbonati e chi pagano regolarmente il servizio sono quelli che vengono colpiti maggiormente in quanto è costretti a soppressioni di corse o ritardi notevoli che non permettono una fidelizzazione del servizio, in quanto rendono il trasporto pubblico inaffidabile e inefficiente".



"Gli operai dell’officina di Lucca - continua - già impotenti di fronte ad una carenza di pezzi di ricambio che non consente loro di affrontare, in maniera efficace e tempestiva, i numerosi guasti che avvengono quotidianamente ai mezzi della Ctt Nord, guasti dovuti anche alla forte anzianità dei bus stessi, sono organizzati in maniera assolutamente inefficace per approntare il servizio. Un parco macchine presente in viale Luporini che è pieno di bus cannibalizzati che non vengono riparati, come i mezzi elettrici fermi da alcuni anni a marcire con le batterie che non vengono smaltite Cub Trasporti sono anni che le denunciamo, l’azienda si trincera sempre dietro scuse di comodo, tipo mancati interventi delle amministrazioni locali o di risorse che la Regione Toscana tarda ad inviare, al verità e che si taglia per una precisa scelta politica".



"Esempio Castelnuovo di Garfagnana - spiega - dove da cinque meccani si è arrivati a tre, anzi due perchè ultimo assunto invece di rimanere a Castelnuovo di Garfagnana viene inviato in trasferta a Lucca per la carenza stessa di personale qualificato in officina. Succede cosi che i meccanici di Castelnuovo possono essere chiamati ad intervenire per bus rotti sulle strade in un vasto e ampio territorio come la Garfagnana o Lucca lasciando quindi l'officina vuota e senza nessuno che possa riparare i veicoli fermi in officina".



"E qui - aggiunge Cub - ci sarebbe da aprire un capitolo, perché dalla venuta di Ctt Nord, invece di migliorare, si peggiora con trasferimenti di incarichi, non certo per meritocrazia, ma per appartenenza alla sigla sindacale più forte, quella che firma tutto e di più, ed ecco che magari succede che in officina finiscono delegati sindacali senza che abbiano un diploma da meccanico. Gli amministratori comunali di Lucca, il sindaco di Lucca e l’assessore ai trasporti, tutta opposizione sanno che non vengono effettuate diverse corse del servizio urbano in quanto, o non ci sono autobus per effettuare le corse in orario, o che spesso alcuni autobus delle linee urbane vengono distolte dal servizio e dirottate in favore di corse extraurbane? Che il servizio di trasporto pubblico locale non interessi più la politica in generale è ormai certo! Basti vedere quello che sta succedendo con la gara per l’assegnazione del trasporto pubblico in ambito regionale e delle scelte fatte per assegnare quel servizio".



"Riteniamo - conclude Cub - che una politica strutturale che dia una prospettiva decennale per affrontare il problema della mobilità di breve e medio raggio non è una questione di parte, ma dovrebbe rappresentare una priorità bipartisan dell’intero arco politico italiano; in assenza di tale prospettiva si avranno inevitabilmente gravi conseguenze in termini di impatti ambientali, di produttività e di competitività nel nostro Paese, ma anche di qualità della nostra vita, e ulteriori tagli porterà inevitabilmente nuovi disoccupati. Si deve ripristinare un servizio di trasporto pubblico cittadino efficiente; coinvolgendo lavoratori cittadini e pendolari nelle scelte, farli partecipi di un tavolo tecnico dove insieme sia possibile trovare soluzioni. Cub Trasporti comunica che abbiamo presentato diversi esposti alla procura e invierà un ampia relazione dettagliata per apertura di una indagine anche sulle modalità delle nascite delle scatole vuote di Ctt nord e One Scarl Commissione dei Trasporti a Roma rivendica tale difesa e invita tutti i cittadini e gli utenti beffati, a rivolgersi alla nostra sede legale per fare class questi i nostri indirizzi e numero di telefono per action www.cub.it Firenze Via Guelfa, 148, cub-trasporti@libero.it ".