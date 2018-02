Castelnuovo



Un progetto per il sovrappasso ferroviario e per la messa in sicurezza della località Le Coste

giovedì, 22 febbraio 2018, 15:03

di simone pierotti

Corsa contro il tempo da parte del consiglio comunale di Castelnuovo per modificare il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 relativamente al programma annuale e triennale delle opere pubbliche. L’urgenza si è resa necessaria per permettere agli uffici di richiedere i contributi per interventi su opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, domanda che sarebbe scaduta martedì 20 febbraio.

Si tratta di contributi importanti per la realizzazione di due interventi: la messa in sicurezza della viabilità urbana dell’area della stazione ferroviaria, relativi alla realizzazione della strada per lo scalo merci e la rimozione del passaggio a livello, per un importo totale di euro 3.690.813,00; inoltre ulteriori 492.720,00 euro per la messa in sicurezza del versante abitato in località Le Coste. Inoltre formalizzato il terzo lotto della messa in sicurezza della scuola elementare di via Fabrizi per l’importo di euro 230.00,00, già concessi dal Ministero dell’Istruzione.