Castelnuovo



5 Stelle in Garfagnana? Se i risultati sono buoni, il merito non e’ degli attivisti, ma dei cittadini

martedì, 6 marzo 2018, 09:34

di barbara pavarotti

Facile ora per i 5 Stelle locali salire sul carro della vittoria e dire: la buona affermazione del Movimento è merito nostro. No. E’ merito dei garfagnini e degli abitanti della valle del Serchio che, come in tutta Italia, credono in un paese e in un futuro diverso. E non si tratta solo del programma 5 Stelle: si tratta di una visione di valori e di ideali diversa.

Nella valle, grazie agli attivisti e al loro referente, Loris Nari, invece, è successo l’assurdo. Loro, che non hanno mai brillato per una particolare incidenza nel destino di questo territorio (e non è una critica, è un fatto), hanno piuttosto fatto di tutto perché la gente non votasse i 5 Stelle alla Camera. Questo a causa della candidatura di Piero Landi. Hanno telefonato ai simpatizzanti invitandoli a non votare, dimenticando che si votava per il Movimento, non per un candidato già espulso a causa della sua precedente iscrizione alla massoneria e che aveva già rinunciato alla nomina in caso di elezione. In un altro partito, in altri tempi, questo sarebbe stato considerato un tradimento inammissibile. Insomma, tutti sapevano perfettamente che Landi non sarebbe mai diventato un parlamentare a 5 Stelle eppure gli attivisti hanno insistito per non votare il loro stesso gruppo alla Camera.

Molti cittadini non gli hanno dato retta e se ne sono fregati: a loro non importava di Landi o degli attivisti locali, ma che il Movimento avesse un buon risultato a livello nazionale. Per questo hanno vinto loro, i cittadini, non i militanti garfagnini. Nonostante un bombardamento di fuoco mediatico impressionante e la costante denigrazione verso i 5 Stelle da parte degli esponenti di altri partiti, a cominciare dal confermato senatore Andrea Marcucci.

Poi c’è stato anche chi, grillino iscritto al Movimento, ha fatto un pubblico proclama a favore dello schieramento rivale. Ecco il post del sindaco di Gallicano David Saisi su Facebook a due giorni dal voto:

David Saisi, 2 marzo

“Anche la rigenerazione del campo sportivo di Gallicano, per un valore di 270.000 euro, rientra tra i progetti finanziati dal fondo "Sport e Periferie". Attendiamo le verifiche formali e potremmo realizzare anche questo investimento. Se ciò diventerà realtà è anche grazie al Senatore Andrea Marcucci che portando a Barga il Ministro per lo sport Lotti ci ha consentito di approfondire il bando e quindi concretizzare il progetto. Mi piace dire le cose come stanno”.

Per carità, Saisi è un amministratore, sta lavorando bene, almeno a giudicare dal livello di gradimento da parte dei suoi concittadini, è persona degnissima e ha tutto il diritto di riconoscere eventuali meriti del centrosinistra incarnato sul territorio da Marcucci. Fosse stato un sindaco eletto 5 Stelle, la cosa sarebbe stata gravissima, tale da metterlo subito fuori dal Movimento, spiega il senatore Castaldi, ma, essendo solo un iscritto, la questione è più di carattere privato e magari etico. Quindi può fare come gli pare. E’ ovvio, però, che, dopo questo pubblico riconoscimento al buon lavoro di Marcucci, Saisi (il cui fratello lavora in Kedrion) non può aspirare ad avere un ruolo di leader, a livello territoriale, nel Movimento. Ma di questo sicuramente a lui non gliene frega nulla, altrimenti si sarebbe candidato alle parlamentarie. Comunque, si sa, chi amministra il territorio, ha priorità diverse rispetto alla politica nazionale.

Quello che stride, in sostanza, dopo tutto questo parapiglia, è che gli attivisti storici targati 5 Stelle in Garfagnana si attribuiscano una buona affermazione non dovuta a loro. Ma ai cittadini.