Castelnuovo



A caccia della pasimata d’oro della Garfagnana

mercoledì, 7 marzo 2018, 13:38

Quale sarà la Pasimata d’Oro della Garfagnana? Son ben 17 i produttori iscritti al concorso lanciato da Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio in collaborazione con Confcommercio Lucca e tanti anche i privati che si stanno ancora iscrivendo per partecipare alla gara in programma il prossimo 17 marzo a Castelnuovo. Un’idea nata da alcuni ristoratori locali per promuovere un prodotto tipico della zona, la regina dei dolci pasquali della Garfagnana.



La prima edizione del concorso “La Pasimata d’Oro Garfagnina” è suddivisa in due categorie: una per premiare le migliori pasimate artigianali e celebrare l’eccellenza dei forni e delle pasticcerie della zona ed una per eleggere la miglior pasimata tra le “casalinghe” della Garfagnana. Il tutto in una giornata, il prossimo 17 marzo appunto, che si terrà a Castelnuovo nel Loggiato Porta. La giuria, composta da membri di Slow Food e Fipe Confcommercio oltre che da foodblogger, valuterà alcune caratteristiche fondamentali: gusto; forma/aspetto; colore; profumo; sofficità/fragranza; taglio; cottura. Le pasimate dovranno essere realizzate prima dell’evento. Le iscrizioni terminano questo venerdi’ per i professionisti, mentre saranno aperte fino a mercoledì 14 marzo per i privati. Per i professionisti, la cui gara si svolgerà al mattino, la consegna del prodotto deve avvenire entro le ore 18 di venerdì 16 marzo. Per i privati, la cui gara si svolgerà nel pomeriggio, la consegna deve avvenire entro le ore 14 di sabato 17 marzo. Sarà possibile effettuare la consegna presso la sede dell’Associazione Compriamo a Castelnuovo in via Farini, 2.



A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Il vincitore della categoria Professionisti riceverà una targa e una serie di bollini adesivi da poter utilizzare sui propri prodotti riportanti la scritta “La Pasimata d’Oro Garfagnina 2018”. Anche il vincitore della categoria Privati sarà premiato con una targa e con un buono acquisto del valore di 100 euro.



Per poter partecipare si deve compilare l’apposita scheda di iscrizione e consegnandola all’ufficio Ass. Compriamo a Castelnuovo (via Farini, 2 Castelnuovo G) o via mail a info@castelnuovoeventi.it. La partecipazione per i Privati è gratuita, per i Professionisti invece è fissato un costo di 50 euro più iva comprensivo della possibilità di vendere le proprie pasimate in loco. Ogni partecipante, all’atto dell’iscrizione tramite compilazione della scheda, dichiara di accettare le condizioni del presente Regolamento. Tutto il materiale per l’iscrizione sarà disponibile nei forni e nelle pasticcerie aderenti e sul sito internet www.castelnuovoeventi.it. Per maggiori info: Gianni 338-5976955