A Castelnuovo sarà una Pasquetta… tra le Nuvole

mercoledì, 28 marzo 2018, 15:46

Il nuovo centro Privatassistenza inaugurato domenica 25 marzo a Castelnuovo di Garfagnana, nel centro della cittadina proprio in piazza Umberto I, è un segnale di ripresa ed in controtendenza alle chiusure di negozi ed esercizi commerciali della zona

mercoledì, 28 marzo 2018, 13:40

Venerdì 30 marzo, alle 17.30, inaugura presso la saletta Suffredini la nuova mostra del maestro Tommaso Teora dal titolo "Geometrie di Garfagnana". Un racconto, per immagini, di una Garfagnana inedita fatta di forme piane e schemi geometrici

martedì, 27 marzo 2018, 16:06

Il gruppo di minoranza di Castelnuovo torna ad insistere sul tema della sanità denunciando ancora una volta la vergognosa situazione del centro socio-sanitario in via Puccini e chiamando in causa l'Asl e l'amministrazione comunale

mercoledì, 21 marzo 2018, 17:01

Nell’ambito del progetto “UnIti per il Motorsport” gli alunni delle classi IV A elettrici e IV B meccanici dell'ITT "Vecchiacchi" hanno partecipato ad una giornata di test del team FPF Sport, team ufficiale Peugeot, presso Orzaglia, accompagnati da Massimiliano Bosi, Campione italiano Rally nella categoria R1 e dai docenti Francesco...

martedì, 20 marzo 2018, 15:49

E' stata avviata dall'amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana con quattro operatori del servizio civile nazionale la verifica su tutto il territorio comunale dello stradario e dei numeri civici

lunedì, 19 marzo 2018, 18:02

Ancora proteste da parte degli abitanti del capoluogo per la sosta selvaggia lungo via Roma, nei pressi del distributore Ip, dovuta principalmente all'assenza di parcheggi nelle immediate vicinanze del Teatro Alfieri