A Castelnuovo una sede per l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 13 marzo 2018, 12:34

"Innesti" è un progetto della Zona Distretto Valle del Serchio relativo al percorso di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili, presentato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo 2014-2020

venerdì, 9 marzo 2018, 08:46

Lo spettacolo “Piccoli crimini coniugali”, inizialmente previsto per l'1 marzo al Teatro Alfieri, è stato rinviato per il maltempo a lunedì 12 marzo alle 21. Si tratta di un appuntamento importante con due “pezzi da 90” del teatro italiano come Michele Placido, protagonista e regista, e Anna Bonaiuto

giovedì, 8 marzo 2018, 18:53

“Vorrei che fossi qui”: con la celeberrima e struggente canzone dei Pink Floyd, un Duomo stracolmo di persone ha salutato Yuri Micchi, il medico 39enne di Castelnuovo scomparso martedì scorso. Un dolore grande, a stento contenuto negli occhi umidi di tutti i presenti, ha lasciato spazio, al termine della santa...

giovedì, 8 marzo 2018, 16:28

Buona partecipazione dei cittadini di Lucca e Valle del Serchio alle iniziative organizzate oggi dall'Azienda USL Toscana nord ovest in occasione della giornata mondiale del rene, che quest'anno era dedicata alla salute della donna. A cura della struttura di Nefrologia insieme alla Croce Rossa Italiana (ed alla locale Misericordia per Castelnuovo Garfagnana)

giovedì, 8 marzo 2018, 16:19

Nella giornata dell'8 marzo personale sanitario dell'Azienda USL Toscana nord ovest ed in particolare del percorso Codice Rosa è stato presente in tre piazze dell'ambito territoriale di Lucca per fornire informazioni e consegnare rose gialle ed opuscoli informativi sul percorso del Codice Rosa per le vittime di violenza

mercoledì, 7 marzo 2018, 13:38

Quale sarà la Pasimata d’Oro della Garfagnana? Son ben 17 i produttori iscritti al concorso lanciato da Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio in collaborazione con Confcommercio Lucca e tanti anche i privati che si stanno ancora iscrivendo per partecipare alla gara in programma il prossimo 17 marzo a...