Castelnuovo



Al Teatro Alfieri per parlare di politica… o della mancanza di parcheggi?

sabato, 3 marzo 2018, 08:53

di simone pierotti

Si è chiusa ieri sera la campagna elettorale con incontri e comizi un po' ovunque. A Castelnuovo il Teatro Alfieri ha ospitato la serata con i candidati del PD: tanta gente, sostenitori, simpatizzanti, semplici cittadini sono andati ad ascoltare le ultime dichiarazioni di voto di Marcucci e Baccelli.

Tanta gente all'interno, tante auto all'esterno, equazione rispettata! Il rione di Santa Lucia ha offerto il consueto “spettacolo” diventando una parcheggiopoli improvvisata, con le auto posteggiate in ogni angolo della strada. In particolare l'area del distributore IP è divenuta parcheggio libero, con le auto certosinamente incastonate, sfruttando ogni spazio in una sorta di Tetris. Peccato che quello sia una stazione di servizio self service aperta 24 ore su 24 e quindi non adibita a parcheggio ma al servizio degli automobilisti. In pratica il distributore non ha potuto lavorare per alcune ore!

Proseguendo lungo la strada, si continua con le auto posteggiate fuori dagli stalli, perfino un'auto sulle strisce pedonali. Come testimonia una foto scattata da un residente della zona, c'era anche un'auto della Polizia Municipale: è forse intervenuta per sanzionare i trasgressori? Non è dato saperlo, sembra di no.

Tanti i temi affrontati nella serata dell'Alfieri, chissà se si è parlato della mancanza di parcheggio di Santa Lucia...