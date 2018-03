Castelnuovo



Conclusi gli interventi sul Fosso della Trava e Rio Fossone a Rontano

venerdì, 30 marzo 2018, 14:50

Si è concluso l'impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, nel ripristino della sicurezza Idraulica sui torrenti montani di Fosso della Trava e Rio Fossone in località Rontano, a Castelnuovo di Garfagnana. La realizzazione dei lavori è stata possibile attraverso i finanziamenti dell'Unione Europea, ricercati ed ottenuti dal Consorzio sulla linea di stanziamento del Piano di sviluppo rurale.

Le azioni di messa in sicurezza dei torrenti hanno richiesto un investimento di 135mila euro, utilizzati per realizzare le necessarie opere di difesa spondale attraverso la rimozione di detriti e piante, la costruzione di una scogliera, l'impiego di reti metalliche (anti-Debris Flow), per scongiurare eventuali frane che potrebbero bloccare in parte il normale corso del rio; ed infine la realizzazione di una serie di briglie in pietrame e legname atte a rallentare il corso dell'acqua: tutti lavori eseguiti con soluzioni non invasive per l'ambiente circostante in parte boschivo.

“Si tratta di un’opera importante, che si inserisce in un ampio panorama di azioni compiute dall'Ente consortile, attraverso i finanziamenti dell'Unione Europea, dirette alla soluzione delle molteplici criticità che sono state registrate nelle zone colpite da pregressi eventi alluvionali – afferma il presidente del Consorzio, IsmaeleRidolfi – Azioni che, tra l’altro, hanno inoltre comportato una opportunità di lavoro per i professionisti e le aziende del territorio chiamati a intervenire. Le recenti forti piogge di questo inverno hanno già “messo alla prova” i nuovi lavori, che hanno risposto in maniera eccellente; l'uso massiccio di pietrame e legname ha inoltre giustamente garantito, in accordo con le politiche del PSR, un bassissimo impatto ambientale”.

“E’ stata portata a termine una serie di interventi significativi per il nostro territorio – commenta il sindaco di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi – che vanno a ripristinare situazioni di criticità, e accrescono in questo modo la sicurezza della nostra zona. L’Amministrazione comunale è stata al fianco del Consorzio, durante l’intero svolgimento del cantiere. Voglio quindi sottolineare come il lavoro di sinergia tra gli Enti sia fondamentale, per raggiungere risultati importanti per il territorio”.